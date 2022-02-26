شاهد.. داليا البحيري تزور معبد فيلة بـ أسوان

شاركت الفنانة داليا البحيرى ، جمهورها بصور جديدة من "معبد فيلة" بأسوان، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، الذى انطلق أول أمس الأربعاء.



وعلقت داليا البحيرى، على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "من معبد فيلا بأسوان".



يذكر أن أحدث أعمال داليا البحيرى مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى، والتى خاصت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح.



وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعويدة وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.





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