رئيس هيئة تنشيط السياحة : مصر بها 22 ألف سائح أوكراني

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة ، أن القيادة السياسية وجهة كل أجهزة الدولة المعنية بإحترام الموقف والتعامل مع كافة السائحين الذين تأثرت حركة طائره بسبب الحرب بطريقة جيدة



وأضاف عمرو القاضي، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc ، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أنه يوجد ١٢ ألف سائح اوكراني داخل جنوب سيناء وبذلك يكون العدد ٢٢ ألف سائح اوكراني داخل مصر .



واكد ان أجهزة الدولة تتواصل بشكل دائم مع السائحين لضمان عدم تعرضهم للمشاكل مع توفير العنانية الكاملة لهم من الطعام وجميع المستلزمات.