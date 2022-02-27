طريقة عمل جلاش بالجبنة والعسل للشيف شربيني

توجد الكثير من الوصفات الشهية بالجلاش منها جلاش بالجبنة والعسل .. فكيف يمكن عمل هذه الوصفة في المنزل.

نقدم لكم طريقة عمل جلاش بالجبنة والعسل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير جلاش بالجبنة والعسل:

جلاش

جبنة قريش

جبنة موتزريلا

عسل

ياميش

عين جمل

مكسرات سمـنة

طريقة تحضير جلاش بالجبنة والعسل:

* فى الميكسر اهرسي الجبن مع الياميش والمكسرات واخلطيهم جيدا.

* افردي الجلاش داخل صينية مدهونة بالسمن وادهني الجلاش من الداخل بالسمن جيدا ثم ضعي الحشو المعد سابقا اغلقيه باستخدام مزيد من شرائح الجلاش المدهونة بالسمنة سابقا.

* ادخليه فرن متوسط الحرارة حتى ينضج تماما ثم قدمي جلاش بالجبنة والعسل باردا .