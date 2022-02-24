جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل قوالب الجلاش بالكبدة

قوالب الجلاش بالكبدة من الأطباق الجانبية الجديدة و الغير تقليدية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.
قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل قوالب الجلاش بالكبدة بأسهل الخطوات و مذاق لا يقاوم.
مقادير قوالب الجلاش بالكبدة
١ عجينه جلاش
٢ ملعقه كبيره زيت
نصف كيلو كبده دجاج
١ بصل
٢ فص ثوم مفروم
١ فلفل حار
ملح و فلفل
بهارات
٣ ملعقه كبيره دبس رمان
ربع كوب كزبره خضراء
طريقة تحضير قوالب الجلاش بالكبدة
- يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل والثوم معا ونقلب حتى يصفر
- يضاف الفلفل الحار والكبدة، الملح والفلفل والبهارات ونقلب حتى تمام الطهي
- أخيرا يضاف دبس الرمان وترفع من على النار
- تترك لتبرد قليلا
- يقطع الجلاش الى مربعات
- تفرد 3 رقائق من الجلاش في قالب الكاب كيك وتغلق من جميع الجهات
- توضع في الفرن على درجة حرارة 200
- يدهن الوجه بالسمنة ثم توضع في الفرن مرة أخرى ختى يصبح ذهبي اللون