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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل قوالب الجلاش بالكبدة

طريقة عمل قوالب الجلاش
طريقة عمل قوالب الجلاش بالكبدة

قوالب الجلاش بالكبدة من الأطباق الجانبية الجديدة و الغير تقليدية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج  زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل قوالب الجلاش بالكبدة  بأسهل الخطوات و مذاق لا يقاوم.

 

مقادير قوالب الجلاش بالكبدة


١ عجينه جلاش

 ٢ ملعقه كبيره زيت 

نصف كيلو كبده دجاج

 ١ بصل 

٢ فص ثوم مفروم

 ١ فلفل حار

 ملح و فلفل 

بهارات 

٣ ملعقه كبيره دبس رمان 

ربع كوب كزبره خضراء 


طريقة تحضير قوالب الجلاش بالكبدة


- يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل والثوم معا ونقلب حتى يصفر

- يضاف الفلفل الحار والكبدة، الملح والفلفل والبهارات ونقلب حتى تمام الطهي

- أخيرا يضاف دبس الرمان وترفع من على النار

- تترك لتبرد قليلا

- يقطع الجلاش الى مربعات

- تفرد 3 رقائق من الجلاش في قالب الكاب كيك وتغلق من جميع الجهات

- توضع في الفرن على درجة حرارة 200

- يدهن الوجه بالسمنة ثم توضع في الفرن مرة أخرى ختى يصبح ذهبي اللون

 

 

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