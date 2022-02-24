جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل قوالب الجلاش بالكبدة

قوالب الجلاش بالكبدة من الأطباق الجانبية الجديدة و الغير تقليدية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل قوالب الجلاش بالكبدة بأسهل الخطوات و مذاق لا يقاوم.

مقادير قوالب الجلاش بالكبدة



١ عجينه جلاش

٢ ملعقه كبيره زيت

نصف كيلو كبده دجاج

١ بصل

٢ فص ثوم مفروم

١ فلفل حار

ملح و فلفل

بهارات

٣ ملعقه كبيره دبس رمان

ربع كوب كزبره خضراء



طريقة تحضير قوالب الجلاش بالكبدة



- يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل والثوم معا ونقلب حتى يصفر

- يضاف الفلفل الحار والكبدة، الملح والفلفل والبهارات ونقلب حتى تمام الطهي

- أخيرا يضاف دبس الرمان وترفع من على النار

- تترك لتبرد قليلا

- يقطع الجلاش الى مربعات

- تفرد 3 رقائق من الجلاش في قالب الكاب كيك وتغلق من جميع الجهات

- توضع في الفرن على درجة حرارة 200

- يدهن الوجه بالسمنة ثم توضع في الفرن مرة أخرى ختى يصبح ذهبي اللون