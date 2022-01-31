بطعم مختلف.. طريقة تحضير لفائف الجلاش بالكفتة

الجلاش من الوصفات التي يمكن تقديمها بالكثير من الطرق المختلفة، كما أنه من الوصفات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ولذلك نقدم إليكم وصفة جديدة ومختلفة لتقديم الجلاش بالكفتة.

مقادير لفائف الجلاش بالكفتة

نصف كيلو لحم مفروم

بصل مبشور

فص ثوم مفروم

طماطم مقطعه صغيرة

ربع كوب بقدونس

ملح و فلفل

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بهارات

لفه جلاش

للوجه

سمسم

بيضه

حبه البركه

طريقة تحضير لفائف الجلاش بالكفتة

* تخلط اللحمة المفرومة مع البقدونس والثوم والبصل والطماطم والملح والفلفل الأسود والطماطم والتوابل

* يشكل خليط اللحمة المفرومة أصابع وسط

* يفرد ورق الجلاش ويلف حول أصابع اللحمة المفرومة

* تدهن بالبيض المخفوق وترش بالسمسم وحبة البركة

* توضع في الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه

* تقدم لفائف الجلاش

