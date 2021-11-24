أكلات السودان.. طريقة عمل الباسطة السودانية

تعد الباسطة السودانية من الأكلات المميزة ذات المذاق الشهي وشبيهة بشكل كبير بصينية الجلاش المصرية
نقدم لكم طريقة عمل الباسطة السودانية بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الباسطة السودانية
عجينة جلاش
250 جرام بندق محمص
200 جرام جوز هند
سمنة أو زبدة
شربات
طريقة عمل الباسطة السودانية
* تفرد ورقة الجلاش في صينية مدهونة بالسمنة وتدهن بالسمنة وتكرر الطبقات عدة مرات
* يوضع البندق المجروش وجوز الهند ثم تعاد الطبقات بالسمنة مرة أخرى حتى تنتهي الكمية
* تقطع مربعات مع دهن الوجه بالسمنة وتدخل فرن ساخن حتى يحمر الوجه وتسقى الباسطة بالشربات البارد وتقدم باردة