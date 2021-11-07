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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعرف على فوائد فيتامين أ للجلد

صدى البلد

 


 

قدمت الدكتورة سوسن غزال ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الفوائد الصحية لفيتامين أ فى الجسم.


 

فوائد فيتامين أ للجلد ما يلي : -

يعدّ فيتامين أ ضروريّاً للمحافظة على الجلد وتجديده، ولذلك فإنّ نقصه قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض المرتبطة بالجلد، ومن ضمنهاجفاف البشرة، وتقشّرها، وبالرغم من ذلك فإنّ زيادة تناول فيتامين أ أكثر من الكميات الطبيعية الموجودة في الغذاء لن تكون مفيدة للبشرة،ويمكن الاستفادة من فيتامين أ للبشرة باستعماله على الجلد تطبيقيّاً.


 

فوائد فيتامين أ للوجه ما يلي :-

· يجدد خلايا الوجه والبشرة ويقوّي أنسجة الجلد.

· يقضي على البثور والحبوب، ويقلل إفرازات البشرة الدهنية.

·يبطئ ظهور التجاعيد؛ فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقي الوجه من الظروف البيئية الخارجية الضارة، فيمنع ظهور التجاعيدبسرعة.


 

·يقلّل ظهور الهالات السوداء تحت العينين، حيث يتم استخدام الزيت المستخرج من فيتامين أ ودهنه تحت العينين للقضاء على الهالاتالسوداء.


 

· يؤخر ظهور الخطوط الرفيعة من خلال دهن محتويات كبسولة من فيتامين أ يومياً حول العينين. يوحد لون البشرة في الوجه، ويفتح البقعالداكنة؛ فهو فعال في محاربة إنتاج الشوارد الحرّة.


 

· يقضي على حبوب الشباب والثآليل.


 

فوائد أخرى لفيتامين أ ما يلي :-

· تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي: قد يؤدي استهلاك فيتامين أ قبل سنّ اليأس عند النساء إلى تقليل فرص إصابتهنّ بسرطان الثدي.


 

·تقليل خطر الإصابة بمرض الساد: أنّ استهلاك فيتامين أ يقلل من خطر الإصابة بمرض الساد .


 

·تقليل فرص الوفاة الناجمة عن الإسهال الذي يرافق فيروس العوز المناعي البشري: إنّ تناول الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعةالبشري لفيتامين أ مع الأدوية يقلل من فرص الوفاة الناتجة عن الإسهال الذي يتسبّب به هذا المرض.


 

· تخفيف أعراض الملاريا: قد يساعد تناول فيتامين أ الأطفال الذين يعيشون في المناطق التي ينتشر فيها مرض الملاريا، ولا تتجاوز أعمارهمثلاث سنوات، على تقليل الأعراض المرتبطة بالملاريا .

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