مفيد ولذيذ.. طريقة تحضير الجلاش بالسبانخ والدجاج

يعد الجلاش من الوصفات المختلفة واللذيذة، ويمكن تحضير الجلاش بالعديد من الوصفات المختلفة، وإضافة الحشوات المميزة التي تفضلها أسرتك.

مقادير الجلاش بالسبانخ والدجاج

جلاش

ثوم

بصل

زيت زيتون

دجاج مفروم

سبانخ

ملح وفلفل

بهارات

بيضة

سمن

جوزة الطيب

زعتر

كزبرة خضرا

سماق

لبن

طريقة تحضير الجلاش بالسبانخ والدجاج

1- ذوبي السمن في طاسة على النار.

2- افرمي البصل والثوم وتوضع في طاسة على النار وتقلب مع مكعب مرقة.

3- افردي الجلاش وادهنيه بالسمن ثم يوضع الجبن الأبيض وخليط السبانخ ثم تلف وتوضع في صينية مدهونة بالسمن ثم يضاف خليط اللبن واالبيض على الوجه وتدخل فرن ساخن حتى تحمر ثم وتقدم.

