فيفو تغزو سوق الهواتف القابلة للطي بـ هاتف NEX X Fold

أفادت تقارير أواخر العام الماضي، بأن شركة فيفو Vivo الصينية، تستعد لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، لمنافسة الشركات الرائدة في هذا المجال بعد ظهور طفرة الأجهزة ذات الشاشات المطوية من منافساتها سامسونج وهواوي وأوبو التي انضمت مؤخرا لهذا المجال.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، كشفت تسريبات مصورة عن أول هاتف ذكي قابل للطي يحمل العلامة التجارية لشركة فيفو، والذي سيباع كطراز رائد ضمن سلسلة العلامة الفرعية NEX التابعة للشركة الصينية.

مميزات هواتف فيفو NEX X Note و NEX X Fold

كشف حساب التسريبات الموثوقة Digital Chat Station، على موقع Weibo الصيني، أن الهاتف القابل للطي القادم من شركة فيفو، سينطلق تحت عنوان NEX X Fold، وسيتم بيعه جنباً إلى جنب مع هاتف أخر باسم NEX X Note.

وتشير التسريبات إلى أن فيفو ستزود الهاتف الجديد NEX X Fold بشاشة مرنة قابلة للطي، بينما ستزود هاتف NEX X Note بشاشة كبيرة بشكل غير عادي، مما يعني أنه سيكون هاتف قياسي بشاشة بقياس 7 بوصة، وممن المحتمل أن يدعم العمل مع قلم ذكي يشبه قلم S Pen من سامسونج.

وسيأتي هاتف فيفو القابل للطي NEX X Fold، مع بطارية بقوة 4600 مللي أمبير، والتي ستعمل مع تقنية الشحن السربع بقدرة 80 وات، وهي أسرع تقنية شحن سريع تصل إلى هاتف ذكي قابل للطي.

ويشار إلى أن شركة فيفو، تستعد أيضا لإطلاق سلسلة من هواتفها الذكية الرائدة التالية والتس ستنطلق تحت اسم Vivo X80 والتي من المحتمل أن تضم أربعة طرازات وهي: X80 Pro و X80 و X80 Pro Plus و X80 SE.