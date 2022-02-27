150 ألف دولار.. أغلى خواتم خطوبة قدمها عشاق المشاهير

يعبر الرجل عن حبه للسيدة التي يرغب في زواجها أو حتى زوجته من خلال تقديم الهدايا، وتتباين أنواع الهدايا بين العشاق، أحيانا تكون في الحدود المعروفة، وبمبالغ متوسطة تعبر عن التقدير والحب للطرف الآخر، وأحيانا أخرى تخرح أسعار الهدايا عن الحدود وتصل إلى مبالغ طائلة.

وفقا لما ورد في موقع "إنسايدر"، فإن بعض النساء من المشاهير قمن بمشاركة صور الخواتم التي وردتهم كهدايا وبلغ سعر إحدى الهدايا 150 ألف دولار، وفي السطور التالية سنعرض أغلى الهدايا التي تم تقديمها للنساء تعبيرا عن الحب :

-ساشا سبيلبرج

أعلنت ساشا سبيلبرج، إبنه المخرج ستيفن سبيلبرج، عن خاطم خطوبتها الذي بلغ ثمنه 150 ألف دولار، وأشارت إلى أن خاتم خطبتها يحتوي على قطع في المنتصف على ألماس لامع أبيض .

-ميجان فوكس

نشرت الممثلة "ميجان فوكس"، خاتم الخطوبة الذي قدمه لها مغني الراب ماشين جن كيلي على صفحتها الشخصية على إنستجرام، والذي آثار اهتمام المتابعين، لأنه مكون من قطعتين من الزمرد والألماس، ويبلغ سعر الخاتم حوالي 400 ألف دولار .



-جودي سويتين

نشرت جودي سويتين الخاتم الذي أهداه لها خطيبها الشهر الماضي عبر حسابها على موقع إنستجرام والذي بلغ سعره تقريبا 20 ألف دولار .



