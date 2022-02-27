وزيرة الهجرة توضح أخر تطورات وضع الجالية المصرية بأوكرانيا ...فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، إن الشائعات التي تظهر في وسط الأزمات اعتدنا عليها وخبر موت طالبة مصرية في أوكرانيا غير الصحيح والطالبة التي انتشر خبر وفاتها مازالت علي قيد الحياه وهي جزائرية .

وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن الجالية المصرية في أوكرانيا عددها 6 الأف مصري موزعين علي 21 مدينة أوكرانية وعدد الطلاب والطالبات المصريين في أوكرانيا اكثر من 3 الأف طالب وطالبة .

وأوضحت نبيلة مكرم ، إن الكليات الأوكرانية تقبل الطلاب بمجاميع ودرجات اقل من مصر وهناك الكثير من الطلاب يرغبون في الحصول علي شهادات الطب وبالتالي يسافرون إلي أوكرانيا .