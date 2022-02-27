أوكرانيا: قصف روسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

3 مليارات دولار لإصلاحها

قالت شركة ”أوكروبورونبروم“ الأوكرانية لتصنيع الأسلحة، اليوم الأحد، إن أكبر طائرة شحن في العالم، من طراز ”أنتونوف 225 مريا“ الأوكرانية الصنع، احترقت في هجوم روسي على مطار هوستوميل بالقرب من كييف.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك: ”دمر المحتلون الروس أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر أنتونوف-225 مريا، حدث ذلك في مهبط أنتونوف (بمطار) هوستوميل بالقرب من كييف“، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وذكرت أن ترميم هذه الطائرة سيكلف ما يزيد على 3 مليارات دولار، وسيستغرق وقتًا طويلا.

وفي تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، أطلقت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، موقعًا على شبكة الإنترنت، يسمح لأقارب الجنود الروس الذين قتلوا بمعرفة مصيرهم، بينما تلتزم موسكو الصمت بشأن خسائرها في اليوم الرابع من غزوها لأوكرانيا.

بدوره، قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني في مقطع فيديو نُشر على موقع فيكتور أندروسيف: ”أعلم أن العديد من الروس قلقون لمعرفة كيف وأين هم أولادهم، أو أبناؤهم وأزواجهم، وماذا يحدث لهم“.

وتؤكد كييف أن القوات الأوكرانية قتلت أكثر من 4300 جندي روسي، وأسرت نحو 200. ولم تكشف موسكو أي رقم بشأن خسائرها، منذ بدء الغزو، الخميس صباحًا.

وكان زعيم جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، سيرجي ميليكوف، أول مسؤول يعترف بمقتل جندي روسي في أوكرانيا، اليوم الأحد، حيث نشر رسالة على صفحته الرسمية على موقع التواصل ”إنستجرام“، تكريمًا لضابط قال ”إنه قُتل خلال عملية الدفاع الخاصة في دونباس“، شرق أوكرانيا.