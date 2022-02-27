عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 مليارات دولار لإصلاحها

أوكرانيا: قصف روسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت شركة ”أوكروبورونبروم“ الأوكرانية لتصنيع الأسلحة، اليوم الأحد، إن أكبر طائرة شحن في العالم، من طراز ”أنتونوف 225 مريا“ الأوكرانية الصنع، احترقت في هجوم روسي على مطار هوستوميل بالقرب من كييف.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك: ”دمر المحتلون الروس أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر أنتونوف-225 مريا، حدث ذلك في مهبط أنتونوف (بمطار) هوستوميل بالقرب من كييف“، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

أوكرانيا: إسقاط 27 طائرة روسية..وقوات مهاجمة كييف تعاني نقص الإمدادات

مساعد وزير الخارجية يستقبل عائلة المواطن المصاب في أوكرانيا .. فيديو

وذكرت أن ترميم هذه الطائرة سيكلف ما يزيد على 3 مليارات دولار، وسيستغرق وقتًا طويلا.

وفي تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، أطلقت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، موقعًا على شبكة الإنترنت، يسمح لأقارب الجنود الروس الذين قتلوا بمعرفة مصيرهم، بينما تلتزم موسكو الصمت بشأن خسائرها في اليوم الرابع من غزوها لأوكرانيا.

بدوره، قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني في مقطع فيديو نُشر على موقع فيكتور أندروسيف: ”أعلم أن العديد من الروس قلقون لمعرفة كيف وأين هم أولادهم، أو أبناؤهم وأزواجهم، وماذا يحدث لهم“.

وتؤكد كييف أن القوات الأوكرانية قتلت أكثر من 4300 جندي روسي، وأسرت نحو 200. ولم تكشف موسكو أي رقم بشأن خسائرها، منذ بدء الغزو، الخميس صباحًا.

وكان زعيم جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، سيرجي ميليكوف، أول مسؤول يعترف بمقتل جندي روسي في أوكرانيا، اليوم الأحد، حيث نشر رسالة على صفحته الرسمية على موقع التواصل ”إنستجرام“، تكريمًا لضابط قال ”إنه قُتل خلال عملية الدفاع الخاصة في دونباس“، شرق أوكرانيا.

أوكرانيا دولار موسكو السلطات الأوكرانية مطار هوستوميل جمهورية داغستان الغزو الروسي لأوكرانيا الغزو الروسي مليارات دولار هجوم روسي الروسي لأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

الصحة: ندب خالد مجاهد إلى قطاع تنظيم الأسرة لمدة عام

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

وزير الخارجية يوجه بتوفير الرعاية للمواطن المصري المصاب بعيارين ناريين في أوكرانيا

القضاء الإداري يحيل دعوى أرملة الإعلامي وائل الابراشي لشطب عضوية طبيب للمفوضين

نقل 100 ألف موظف حكومي للعاصمة الإدارية بعد 3 سنوات

موضوعات متعلقة

أوكرانيا: إسقاط 27 طائرة روسية..وقوات مهاجمة كييف تعاني نقص الإمدادات

مساعد وزير الخارجية يستقبل عائلة المواطن المصاب في أوكرانيا .. فيديو

ترشيحاتنا

بعد اختراق موقع الكرملين.. هاكرز يهدد السلطات الروسية بنشر معلومات حساسة

أدهم النابلسي يحذف باقي أغانيه من يوتيوب..وجدل حول تسجيله القرآن الكريم بصوته

تحرير 617 مخالفة.. التموين: 3645 محلا مشاركًا فى الأوكازيون الشتوى

أول تعليق من رمضان صبحي بعد فوز بيراميدز علي الصفاقسي في الكونفدرالية

بينهم مصريون.. دخول أوكرانيين إلى بولندا خوفا من الحرب.. بث مباشر

أوكرانيا: قصف روسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم هاجمتهم إلهام شاهين.. ماذا قالت عن أثار الحكيم.. ولماذا غضبت من رفض مشاهد القُبلات؟

استبدلت الأحذية الناعمة بالبيادة.. ملكة جمال أوكرانيا تحارب روسيا

في أحدث ظهور.. ابن جالا فهمي يتلقى العزاء في جنازة والدته.. صور

شبح كييف.. قصة طيار أوكراني مجهول أسقط 6 مقاتلات روسية

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

اﻟﻤﺰﻳﺪ