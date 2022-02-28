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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سامي: ترشيحي للمنتخب الأولمبي شرف وسموحة يرغب فى المربع الذهبي للدوري

صدى البلد

قال أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة أنه يسعي دائمًا لظهور فريقه بشكل مميز خلال مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد سامي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" فوز مهم على فريق غزل المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز وثلاث نقاط مهمة جدا فى صراع المربع الذهبي ببطولة الدوري الممتاز.

وأضاف:" ترشيحي لتدريب المنتخب الأولمبي شرف كبير ليا، لكن بالطبع سعيد بوجود اسمي لتدريب المنتخب ، ولكن الفترة المقبلة لن تشهد مباريات للمنتخب.

وأكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، هو المرشح الأول لتدريب منتخب مصر الأولمبي، خلفًا لشوقي غريب.

ودعّم أحمد حسام ميدو قرار اتحاد الكرة المصري بتوجيه الشكر إلى شوقي غريب بعد فترة مميزة قضاها كمدرب للمنتخب الأولمبي المصري.

وقال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شوقي غريب خدم مصر كثيرًا، وساهم في نجاحات كثيرة للمنتخبات الوطنية".

وأضاف: "تدريب منتخب مصر شرف، ولابد من الاستعانة بالمدربين الشباب، وما فعله اتحاد الكرة بتوجيه الشكر إلى شوقي غريب بعد فترة مميزة له مع المنتخب الأولمبي، والاستعانة بمدير فني لديه طموح".

وأتم: "المرشح الأول والأخير لتدريب المنتخب الأولمبي المصري خلفا لشوقي غريب هو أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة".

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