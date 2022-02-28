رئيس جامعة قناة السويس يشيد بالدور الكبير للأطباء خلال جائحة "كورونا"

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس؛ بالدور الكبير للأطباء خلال الجائحة؛ وما تكبدوه من عناء وجُهد؛ وما لهم من بصمات واضحة في تلك الفترة الصعبة، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها من شباب الأطباء لتمكنهم من إثبات ذاتهم ومهاراتهم، وبما يساهم في رفع مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.



وقال مندور - في تصريح صحفي خلال احتفال الجامعة بعيد الخريجين الـ 34 لطلاب كلية الطب جامعة قناة السويس، اليوم/الأحد ـ إن تلك الجائحة كادت أن تنهي دولا بأكملها؛ لذا فنحن في حاجة ماسة إلى طبيب متميز.. مؤكدا لطلابه أن بلادهم أولى بهم خاصة وأنها أصبحت تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في العنصر البشرى؛ ويظهر ذلك جليا في حجم إنفاق الجامعات على طلابها.



وخلال الاحتفال؛ أعرب رئيس الجامعة عن شكره لأولياء أمور الطلاب وذويهم لجهودهم ودعمهم لأبنائهم..متمنياً لهم مزيداً من التقدم والاستمرار فى تحصيل العلم للانطلاق نحو المستقبل والارتقاء بمنظومة العمل الطبي ككل.



ومن جانبه، هنأ الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب الخريجين من الدفعة رقم 34؛ قائلا إن يوم التخرج هو اليوم الذى يمثل الحصاد لجهد بذلتموه على طوال أعوام لتصلوا إلى هذه اللحظة التي انتظرتموها وانتظرناها معكم سنوات طويلة لتحصدوا ثمار جهدكم ومثابرتكم ويجني المجتمع نتاج علمكم وجهدكم لتطوير الخدمة الصحية والارتقاء بصحة الأفراد والمجتمع ككل.



كما شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ؛ حفل تخرج طلاب الدفعة الثالثة بكلية الطب.. وأعرب عن سعادته البالغة للمشاركة في عيد الخريجين لهذا العام والاحتفال بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من الأطباء المؤهلين للقيام بواجبهم الإنساني والوطني؛ داعيا إياهم للمزيد من العمل والجهد والتحصيل العلمي ومواكبة كافة المستجدات العلمية الحديثة استعدادا لدخولهم للحياة العملية؛ ومتمنيا لهم مزيدا من النجاح والتقدم والتفوق.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ إلى حرص إدارة الجامعة الدائم منذ إنشاء كلية الطب على توفير كافة الأسس اللازمة لإرساء عملية تعليمية وبحثية متقدمة تعمل على دعم وتطوير منظومة صحية متكاملة داخل مستشفيات الجامعة ومراكزها المتخصصة في شتى المجالات وهو ما أنعكس أثره فيما احتلته من مكانة .