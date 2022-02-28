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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تسجل 77 إصابة جديدة و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة

صدى البلد

 سجلت وزارة الصحة الجزائرية 77 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا، فيما تماثل 71 مريضا للشفاء.


وذكرت الوزارة - في بيان أمس الأحد - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 264 ألفا و855 حالة، من بينها 77 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 177 ألفا و437 شخصا، مضيفة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و831 حالة، فيما يتواجد حاليا 14 مريضا في العناية المركزة.


ونوهت إلى أن 31 ولاية، من أصل 58، لم تسجل أي حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 16 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت ولاية واحدة 10 حالات فما فوق.


وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.


يذكر أن الشهر الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية بكورونا، وصلت إلى 2215 إصابة يومية بفيروس كورونا، وكانت بمثابة أعلى حصيلة يومية شهدتها منذ بدء الجائحة.


وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

وزارة الصحة الجزائرية الجزائر

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