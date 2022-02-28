الجزائر..عودة الأمطار والثلوج بعد أشهر من الجفاف

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن تساقط ثلوج كثيفة ابتداء من صبيحة اليوم على الولايات الداخلية للبلاد والمرتفعات التي يتجاوز علوها 900 متر.

وحسب نشرة خاصة للأرصاد الجوية، فإن تساقط الثلوج سيكون بداية من الساعة السادسة صباحا وإلى غاية السادسة مساء، حيث سيتراوح سمك الثلوج ما بين 10 إلى 15 سنتمتر، ويخص التساقط كل من ولايات تيزي وزو، بجاية، باتنة، البويرة، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، ام البواقي، خنشلة وتبسة.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت الأرصاد الجوية من تسجيل أجواء جد باردة على هذه الولايات حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 1 إلى 5 درجات إلى خلال نهار اليوم. كما أفادت بتساقط أمطار رعدية على المناطق الوسطى. حيث ستصل كمية الأمطار المتوقعة إلى 30 ملم محليا.

وامتدت صلاحية نشرية التساقطات المطرية، إلى غاية الساعة الـ09:00 من صبيحة اليوم الاثنين، حي مست كل من ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس وبجاية.