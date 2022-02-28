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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. اللمسات الأخيرة لجائزة السعودية الكبرى F1 لموسم 2022

حلبة كورنيش جدة
حلبة كورنيش جدة

اعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022، البدء فى وضع اللمسات الأخيرة على تحضيراتها لاستقبال الحدث العالم ، والذى يعتبر الثانى على التوالى داخل اراضى المملكة العربية السعودية .

 

واوضحت الشركة المنظمة ان سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022 ، سيقام فى جدة خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس المقبل ، على حلبة كورنيش جدة ، والتى تعد اسرع حلبة سباق فى شوارع فى العالم .

 

وتقوم حاليا الشركة المنظمة  إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الحلبة للمساعدة في تحسين خطوط رؤية السائق من قمرة القيادة لتحسين الرؤية في العديد من منعطفات الحلبة بما في ذلك المنعطفات 2 و3 و14 و21 حيث سيتم نقل الحواجز للخلف لمسافة تتراوح بين 1.5 متر و2 متر (حسب الموقع والبنية التحتية). وبالمثل، سيتم تحريك الحاجز الموجود على الجانب الأيمن من المنعطف 27 للخلف بحوالي 1.5 متر لتوسيع المسار في هذه المرحلة. وفي جميع الحالات باستثناء المنعطف 27، سيظل حد / حافة المسار كما هو.

 حلبة كورنيش جدة

كما سيتم إجراء المزيد من التعديلات على المنعطفات 4 و16 و22 و24 بعد التشاور مع السائقين الذين طلبوا حاجزاً أكثر سلاسة. ولمواكبة ذلك، تعمل شركة رياضة المحركات السعودية على تركيب لوح فولاذي يلتف بشكل فعال حول الحواجز الخرسانية مما يمنحها السطح الأملس الذي يحتاجون إليه لتفضيل الخطوط التي يتخذها السائقون حول المسار.

 

 وفيما تم بناء حلبة كورنيش جدة في زمن قياسي قبيل سباق جائزة السعودية الكبرى الأول العام الماضي، يتواصل العمل في المجمع العام والذي يتضمن المارينا الجديدة، والتي ستشمل فندقاً عالمياً بارزاً إلى جانب مجموعة من المتاجر والمطاعم، وذلك خلف المنعطف 13.

 

وعلاوة على ذلك، تجري على قدم وساق أعمال توسعة كورنيش جدة الذي يتماشى مع مجمع الحلبة، حيث ستشهد الأعمال إنشاء منطقة ترفيهية رئيسية جديدة في الهواء الطلق لخدمة جميع سكان جدة.

 

كما تجري حالياً عمليات نقل المدرجات الجنوبية، التي كانت تقع عند المنعطف 27، إلى جانب المدرجات الرئيسية لتعزيز تجربة الجمهور بإطلالة مذهلة على خطي الانطلاق والنهاية والمنعطفين 1 و2، وهي المنطقة التي  شهدت الكثير من الأحداث في سباق عام 2021.

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