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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم رياضي.. أرخص سيارة زيرو في مصر موديل 2022| صور

ارخص سيارة زيرو بتصميم
ارخص سيارة زيرو بتصميم رياضي موديل 2022

تعتبر السيارة سوزوكي اسبريسو، واحدة من أرخص الإصدارات المطروحة داخل السوق المصري وسط موديلات 2022، والتي تأتي بتصميم رياضي مع عدة تجهيزات داخلية وخارجية أيضا، إلى جانب أنظمة الحماية ودعم قائد المركبة.

ارخص سيارة زيرو بتصميم رياضي موديل 2022

بينما تشكل القمية السعرية أهمية كبيرة لدى الكثير من القبلين على شراء سيارة جديدة، ولذلك تتصدر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022، قائمة الأرخص سعرًا بالسوق المصري.

وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري سعر ومواصفات السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022.

 

وترتكز السيارة سوزوكي اسبريسو 2022 على جنوط 14 بوصة، مع أبعاد هيكلية تقدر بـ 3565 مم للطول، وبعرض يبلغ 1520 مم، و1564 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 239 لتر، بالاضافة إلى تصميم خارجي يتسم بالطابع الرياضي.

ارخص سيارة زيرو بتصميم رياضي موديل 2022

وحصلت السيارة سوزوكي اسبريسو 2022 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، و2 من الوسائد الهوائية  AIRBAGS، وزجاج أمامي كهربائي، مع قفل للأمان، وحساسات ركن خلفية، بالاضافة إلى مكيف هواء، ونظام صوتي، وعجلة قيادة باور، مع مصابيح هالوجين أمامية، وشبكة هوائية متعددة المقاطع.

ارخص سيارة زيرو بتصميم رياضي موديل 2022

وتتسارع السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 14.3 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 1000 سي سي، بقوة 67 حصانا، و90 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ارخص سيارة زيرو بتصميم رياضي موديل 2022

بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عن طريق ناقل حركة مانويال خماسي السرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.4 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

ارخص سيارة زيرو بتصميم رياضي موديل 2022

أسعار السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 

 

وتقدم السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 عبر فئة واحدة من التجهيزات مع قيمة سعرية قدرها 149.900 جنيه.

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