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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل إنشاء أول مزرعة للبلح البرحي في باريس بالوادي الجديد

مزرعة نخيل
مزرعة نخيل

دشنت محافظة الوادي الجديد أول مزرعة نخيل  البلح البارحي ذات القيمه الغذائية العالية  بمنطقة باريس جنوب مدينة الخارجة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة الدكتور مجد المرسي ، أن المزرعة مقامة على مساحة 200 فدان بمنطقة بئر " طفنيس" في باريس، وهي تابعة للقطاع الخاص، والثانية على مستوى المحافظة، بعد المزرعة الأولى في منطقة غرب الموهوب بمركز الداخلة، والمقامة على مساحة 300 فدان.

وأضاف أن المزرعة بها  فسائل ناتجة بنظام زراعة الأنسجة، وهو نظام علمي لإنتاج الفسائل يكسبها جودة عالية من الإنتاج وخلوها من أي أمراض خاصة الوراثية منها، ويتميز هذا النوع من البلح بارتفاع عائده الاقتصادي، حيث يصل سعر الكيلو جرام منه إلى 120 جنيهًا، بينما البلح الصعيدي يتراوح سعره من 9-17 جنيهًا حسب متغيرات السوق.

وأشار إلى أن أهم مميزات بلح "البرحي" هو زيادة الإقبال عليه من المصدرين ورواجه في السوق العربية والأسيوية، إضافة إلى غزارة إنتاجه للنخلة الواحدة وتستغرق فترة الإثمار للنخيل 2.5 عامًا، وتحتاج لرعاية سمادية خاصة.

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ولفت وكيل زراعة الوادي الجديد، إلى أن  زراعات النخيل بمركز باريس تشمل أصناف (الصعيدي - التمر - المنتور ) علي مساحة 1774 واعداد النخيل بباريس 141921 نخلة ويحتل الصنف الصعيدي أكبر عدد حيث يصل إلى 023 112 نخلة.

وأكد أن ثمار النخيل لها أبعاد اقتصادية وقيمة غذائية تجعله هو المحصول الزراعي الواعد، بالإضافة إلى أنه لا يحتاج كمية كبيرة من المياه لذلك نسعى في التوسع في زراعته في المحافظة وخاصة أن بداية الإنتاج غزيرة ومبشرة.

وأشار إلى أن زراعة النخيل مربحة للغاية وتدر الكثير من الأرباح المادية ولكن تحتاج إلى الصبر والكثير من الوقت ليس أقل من عامين أو ثلاثة حتى نرى باكورة إنتاجه.

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