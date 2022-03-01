أستون مارتن تعزز تواجدها في سباقات فورمولا 1 2022 .. تفاصيل

تعتبر أستون مارتن الانجليزية واحدة من أقوى شركات تصنيع السيارات حول العالم، وتقدم باقة من الموديلات القوية والمتنوعة، ومن بين هذه الطرازات النسخة DBX وفانتاج المميزة، وتصدرت تلك الاصدارات مشهد البطولة داخل سباق الفورمولا 1، بعد أن قامت بدور سيارة الأمان.

استون مارتن تعزز من تواجدها في سباقات فورمولا 1 2022

استون مارتن تعزز من تواجدها في سباقات فورمولا 1 2022

كشفت شركة استون مارتن وصاحبة الاجنحة الممتدة عن مجموعتها الرسمية من سيارات السلامة في الفورمولا 1، بينما تبدي عن سعادتها بمواصلة الدور الفعال في رعاية هذه الرياضة، باصداراتها المميزة مثل فانتاج و DBX من فئة الكروس اوفر الرياضية.

استون مارتن تعزز من تواجدها في سباقات فورمولا 1 2022

وتضم السيارة محرك جديد من مرسيدس سعة 4000 سي سي، ثماني الاسطوانات طراز V8 مزدوج التيربو، إلى جانب الاطلالة الخارجية المميزة صاحبة الرداء الأخضر، مع مجموعة الجنوط الرياضية، بالاضافة إلى اشارات الانذار التي تعلوا منطقة السقف.

استون مارتن تعزز من تواجدها في سباقات فورمولا 1 2022

ومن المفترض أن تشارك اصدارت استون مارتن في 12 سباقًا من أصل 23 سباقًا مقررًا لها في عام 2022، على ان يكون ظهورها الأول في ملبورن بأستراليا خلال سباق ألبرت بارك، بينما سيقود فانتاج القائد المخضرم في سيارات الأمان بيرند مايلاندر، والذي سيتمكن من الحصول على المساعده عبر نظام Marshalling التابع إلى FIA، كأحد التقنيات المطورة.

استون مارتن تعزز من تواجدها في سباقات فورمولا 1 2022

حيث يتبع هذا البرنامج علامات التحذير المعروضه عبر مجموعة من الأضواء، بالاضافة إلى استخدام تقنية البث التليفزيوني باستخدام الكاميرات الموضوعة من الداخل والخارج، مع تجهيزات اخرى مثل شاشة عرض ثابت للمسار، وحقيبة اسعافات طبية كبيرة، وطفايات للحريق.