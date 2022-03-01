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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سباق قوي بين كورفيت C8 وكاديلاك سوبرتشارجد .. فيديو

سباق قوي بين كورفيت C8
سباق قوي بين كورفيت C8 و كاديلاك سوبرتشارجد

تحظى سباقات السيارات بشعبية كبيرة بين محبي عالم السرعة والمناورة، لما تتضمنه تلك الفعاليات من نتائج مبهرة وجديدة، مع اختبارات للأداء سواء كانت رسمية أو اختبارات غير رسمية، حيث تعكس العديد من القدرات الفنية الخاصة بأقوى السيارات التي تحمل علامات تجارية تعود لاكبر مصنعي السيارات حول العالم.

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سباق قوي بين كورفيت C8 و كاديلاك سوبرتشارجد 

سباق قوي بين كورفيت C8 و كاديلاك سوبرتشارجد

وفي سباق جديد نشرته قناة Edmunds Cars المتخصصة في مجال استعراض السيارات، عبر موقع YOUTUBE الشهير، ظهرت النسخة كورفيت C8 في مواجهة السيارة كاديلاك CT5-V بلاكوينج صاحبة الأداء العالي من جنرال موتورز.

تأتي السيارة كاديلاك CT5-V بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V، وهو اكثر قوة من كورفيت بقدرات 170 حصانا، على عكس منافستها التي تتمتع بوزن اقل بمقدار 226 كيلوجرام، وبهذه المفارقات يزداد السباق حدة مع تلك القدرات المختلفة.

وتعالت اصوات المحركات من جديدة لتتعادل النسختين كورفيت C8 و كاديلاك سوبرتشارجد، خلال مجريات الجولة الأولى، عندما تم تحقيق وقت زمني بإجمالي 31.4 ثانية، بينما جاءت انطلاقة الجولة الثانية لصالح كاديلاك CT5-V، والتي استطاعت أن تحصل على الافضلية بمقدار عشر ثنائية مع سرعة قصوى تصل إلى 217 كيلومتر في الساعة.

بينما تتمتع النسختين كورفيت C8 و كاديلاك سوبرتشارجد بإطلالة خارجية مميزة ذات طابع رياضي، تعكس الاداء الخاص بهم، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية ايضا، وهذا ما نشاهده خلال المقطع المقدم.

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