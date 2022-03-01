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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير التموين في لقاء على مسئوليتي: لا مساس بمحدودي الدخل.. وسنحقق الاكتفاء الذاتي من السكر العام القادم

وزير التموين
وزير التموين

وزير التموين

لا يوجد مساس بالفئات الأكثر احتياجا

25 مليون مواطن لن يتأثروا بتحريك سعر رغيف الخبز

 رغيف العيش يكلفنا 65 قرشا

 العام المقبل سنحقق الاكتفاء الذاتي من السكر | فيديو

 سعر طن السكر وصل إلى 10 آلاف و200 جنية والارتفاع مستمر

 في ناس بتاخد تموين وعندها سيارات موديل أعلى من 2018

 


قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه، إن هناك دراسة حول رغيف الخبز ولن يتم المساس بالفئات الأكثر احتياجا وهم: معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والمعاش الاقل من ٢٠٠٠ جنيه والذي يأخذ الحد الادني من المرتب وهذه الفئات لن يمس دعمهم .

وأكد وزير التموين خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، ان الدعم ليس عيبا، ويبلغ عدد من يستحقون الدعم نحو ٢٥ مليون مواطن ولن يتم المساس بدعمهم.

المصيلحي: لن يتم شطب أصحاب السيارات القديمة فى مبادرة الإحلال من التموين

وزير التموين عن زيادة رغيف الخبز: لا يوجد مساس بالفئات الأكثر احتياجا

وكشف انه قد يتم رفع سعر رغيف العيش تدريجيا فإذا وصل الرغيف الي ١٠ قروش فإنه سيتم حساب فارق الزيادة ووضعه على مرتبات أصحاب الفئات الأكثر احتياجا، أو قد يتم تحرير سعر الصرف.

وقال  وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تقليل وزن الرغيف الخبز عن 90 جرامًا غير وارد، لأنه لا يحتمل.

وأكد  أن دعم العيش الوحيد الذي لا زال عينيًا، يعني غير مرتبط بسعر القمح ، موضحا أن عيبه أن الفاقد فيه كبير.

وأضاف أن تكلفة رغيف الخبز بدون حساب الزيادة الجديدة 65 قرشًا، لافتًا إلى أن آخر حساب لتكلفة الخبز كانت العام الماضي.

وأكد أن هناك أُناسا يزيد العيش عن استخدامهم ويحصلون على الفائض عبارة عن نقاط على شكل سلع، موضحًا أن الأرياف يستخدمون العيش أكثر لأن هناك استخدام آخر غير آدمي، بينما هناك استخدام أعلى لنظام نقاط الخبز لاستبدالها بالسلع.

وأردف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد استعجال على تحريك سعر رغيف الخبز، لافتا إلى أنه لن يتم المساس بكافة الفئات الأكثر احتياجا، وسيتم تعويضهم، والذين يبلغ عددهم نحو 25 مليون مواطن تقريبًا.

وأوضح  أنه لن يتم المساس ببطاقات التموين المدرجة حاليًا على منظومة التموين إذا كانوا من الأسر الأكثر استحقاقًا والأسر الأولى بالرعاية.

وشدد على أن الدعم  النقدي المشروط أكثر كفاءة من الدعم العيني، موضحًا أنه سيتم فتح مناقشات مع مجلس النواب قبل تحريك سعر رغيف الخبز.

واستطرد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نعمل على إنشاء قاعدة بيانات واحدة مترابطة لكل المصريين، وعليها أرقام هواتف المواطنين والرقم القومي الخاص بكل مواطن.

واستكمل أن هناك مواطنين يمتلكون سيارات بعد موديل عام 2018 ولا زالوا يستخدمون بطاقات الدعم، لافتا الذين استبدلوا سياراتهم ضمن مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز لن يتم إلغاؤهم من الدعم.

وشدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البيانات الأساسية اللازمة لمعرفة الأساسيات في الدعم تم تنقيتها في قاعدة البيانات.

وواصل أن هناك فئات يتم استخراج بطاقات تموين لهم دون أن يطلبوا، طالما أنهم يستحقون الحصول على الدعم، موضحا أنه لا بد من استكمال كل تفاصيل البيانات الخاصة بالمواطنين من أجل الحفاظ على حصتهم في الدعم.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن زيادة المبالغ المخصصة للدعم عن 51 مليار جنيه، طالما أن هناك مستحقين ويتم إدارة هذا المبلغ بكفاءة ويذهبون في محلهم.

ونوه على أن الرئيس السيسي يناقش ويطلع على كل التفاصيل الخاصة بالدعم ويكون متحيزًا للفئات الأكثر احتياجًا، ولكن لا يعجبه وقوف سيارة فارهة أمام المخبز للحصول على خبز مدعم.

وقال أن دعم الخبز هو الدعم العيني الوحيد أي رغيف العيش وليس نقاط وهذا الدعم تمت مناقشته أكثر من مرة والفاقد في الدعم العيني كبير.


 

وأوضح أن عدد كبير من المواطنين يفيض منهم عيش، والمتوسط العام على مستوى الجمهورية ٣.٤ رغيف للفرد. وحسب نقاط التموين فإنه يتبقى ١.٥ رغيف عيش وهذا للمدن اما الارياف فلديهم استخدام آخر للعيش.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن العام المقبل سنحقق الاكتفاء الذاتي من السكر.

وأضاف المصيلحي، في حواره مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أننا وصلنا إلى 87% من الاكتفاء الذاتي من السكر حاليا، لافتا إلى أن 3.2 مليون طن حجم استهلاكنا من السكر.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أننا حددنا سعر كيلو السكر بـ 10.5 جنيه في مصر للحفاظ على الصناعة.


وأكد  أن الأجواء الباردة تسببت في قلة المعروض من الطماطم والخضار والفاكهة، مشيرا إلى أن التضخم العالمي تسبب في ارتفاع الأسعار تلقائيا.


وأضاف علي المصيلحي، في حوار مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر تأثرت مثل كل دول العالم بالتضخم العالمي، متابعا أن سعر طن السكر وصل إلى 10200 جنية، وهناك ارتفاع مستمر، والأسعار في ارتفاع ولا يمكن أن تنخفض حاليا.
قال علي المصيلحي وزير التموين، إنه يمكن ربط الرقم القومي للمواطن مع قاعدة بيانات أي قطاع مثل قطاع التموين، مضيفا:"  يجب أن يتم تحديث أرقام الهواتف على بطاقات التموين ".

وأضاف علي المصيلحي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"   قواعد البيانات مرتبطة مع بعضها البعض  وهناك مجهود كبير  في مستوى تحديث البيانات".

وتابع علي المصيلحي:" قاربنا على  توفير قاعدة بيانات متكاملة  خاصة بالتموين إضافة إلى الربط مع التأمينات والمعاشات    ومازال العمل جاريا على تحديث بيانات المصريين المرتبطة بالتمويل ".


وأكمل علي المصيلحي :"  في ناس بتاخد تموين وعندها  سيارات موديل اعلى من عام 2018 ".

 

ولفت علي المصيلحي:"   المشاركين في مبادرة إحلال السيارات مستمرين في الحصول على خدمات بطاقات التموين حتى بعد الحصول على سيارة جديدة ".

‏ وزارة التموين إنتاج رغيف الخبز مال واعمال أسعار السلع الأساسية

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