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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بعد تعثر13 عاما| كواليس افتتاح أول سينما بالمنوفية.. استحداث قصر ثقافة الطفل.. وجناح متحفي لرواد الإبداع |صور

افتتاح قصر ثقافة
افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم
  •  إعادة افتتاح اقدم وأول دار سينما بالمنوفية واستحداث قصر ثقافة للطفل
  • عبد الدايم: قصر ثقافة شبين الكوم شريانا للتنوير وجناح متحفي  لرواد الإبداع 
  • أبو ليمون:  تشغيل قصر ثقافة شبين الكوم  يتواكب مع  أعمال تطوير المحافظة 


بعد تعثر استمر  13 عاما افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قصر ثقافة شبين الكوم بعد التطوير بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والفنان عادل  عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

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محافظ المنوفية ووزيرة الثقافة يفتتحان قصر ثقافة شبين الكوم

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قالت عبد الدايم إن قصر ثقافة شبين الكوم يعد شريانا للتنوير بمنطقة الدلتا باعتباره احد الصروح الثقافية الهامة التى تساهم فى تطوير المجتمع والارتقاء بالوعى ، وأشارت أن تحديثه ورفع كفاءته يأتي ضمن خطط تحديث البنية الثقافية فى مختلف ربوع مصر، مشيرة انه تم إعداد برنامجا متنوعا يضم أنشطة فكرية وإبداعية متعددة إلى جانب فعاليات تساهم في اكتشاف ودعم الموهوبين من أبناء المحافظة، وأضافت اليوم نعيد افتتاح اول واقدم دار عرض سينمائي بالمحافظة "دار سينما الثقافة " بعد تطويرها وتحويلها من سينما صيفي إلى صالة مكيفة.

 

وأكدت أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية أسس جناحا متحفيا بالقصر يضم مقتنيات رموز ورواد الإبداع من أبناء المحافظة ليعمل على التعريف بتاريخهم الثرى وتخليدا لذكراهم موضحة انه الأول من نوعه خارج القاهرة ويأتى كنواة لسلسلة أجنحة بقصور الثقافة فى عاصمة كل محافظة .


من جانبه أشاد أبو ليمون بإعادة تشغيل القصر ورفع كفاءته ، مضيفا انه يتواكب مع ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير، وثمن دور الثقافة وقوى مصر الناعمة في تنمية الوعي الجمعي، واكد تقديم كافة أوجه الدعم للحركة الثقافية بمختلف مراكز وقرى المنوفية .


وأوضح عطوة أن أعمال تطوير قصر ثقافة شبين الكوم بدأت عام 2009 ، وأضاف أن المساحة الكلية للقصر تبلغ 3050 متر مربع ويقع المبنى على مساحة 2750 متر مربع ويتكون من ثلاثة طوابق هي الدور الأرضي ويشمل مدخل فراغ سماوي محاط بسور خارجي، قاعة دائرية ، قاعة معارض، مسرح يتسع لـ 485 مشاهد ومجهز بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة، غرف مدير المسرح والفنانين ، وأضاف أنه تم تحويل السينما الصيفي إلي دار سينما الثقافة بشبين الكوم وتسع  285 مشاهد ومجهزة بأحدث وسائل العرض السينمائي.

 

 إلى جانب استحداث موقع لقصر ثقافة الطفل وقاعة كبار الزوار، قاعات خاصة بالنوادي الثقافية منها نادي تبسيط العلوم والمرأة وتكنولوجيا المعلومات والمواهب، استحداث وإنشاء منفذ بيع لمنتجات الحرف التراثية واليدوية التي تشتهر بها المحافظة للحفاظ على الهوية ، بالإضافة إلى تحديث المكتبة العامة ومكتبة الطفل وتزويدهما بأحدث الإصدارات، قاعة معارض الفنون التشكيلية وتزويدها بأحدث طرق العرض.

 

 وتم إنشاء المبني الإداري بالكامل حيث لم يكن موجودا قبل عام 2009 ويضم طابقين، كما تم توفير كود الإتاحة لذوي القدرات الخاصة بالدور الأرضي للمسرح والسينما وقاعة الفنون التشكيلية، واستحداث منفذ بيع إصدارات ومنتجات الهيئة مع تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية ، وتابع أن جناح العرض المتحفي يضم مقتنيات أعلام الفن المصري من أبناء محافظة المنوفية منهم توفيق الدقن، ماجدة الصباحي، فايز حلاوة، عبد العليم خطاب، محمود المليجي، شفيق نور الدين، إبراهيم سعفان، محيي إسماعيل، صلاح السعدني، سعيد صالح، ممدوح عبد العليم، فاروق الفيشاوي، حاتم ذو الفقار، محمد متولي، بالإضافة إلى شاشة لعرض أفلام تسجيلية من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ومنفذا لإصداراته .


وكان الافتتاح قد تضمن تفقد معرضين للفنون التشكيلية والحرف التراثية إضافة إلى معرض للكتاب ضم إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب يحتوي على عناوين مبادرة ثقافة كتابك التى تضم إصدارات الوزارة بأسعار تتراوح بين ١ جنيه و٢٠ جنيه إلى جانب الجناح المتحفي لمشاهير المحافظة واختتم الحفل بعرض فني لفرقة رضا  التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والتى قدمت عدد من التابلوهات الفنية الراقصة التى تعبر عن البيئة والتراث المصري.

افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم (5)
افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم (5)
افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم (4)
افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم (4)
افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم (3)
افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم (3)
افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم (2)
افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم (2)
افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم (1)
افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم (1)
قصور الثقافة مصر جامعه إيناس عبد الدايم الفنون الشعبية الموسيقى الشيوخ مجلسي النواب والشيوخ الهيئة العامة لقصور الثقافة وزيرة الثقافة

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