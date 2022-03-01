عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يكشف أسباب استبعاد موسيماني لـ ياسر إبراهيم من مواجهة فاركو في الدوري

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمباراة فاركو في بطولة الدوري الممتاز والتي ضمت 22 لاعبًا يسافرون إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق قبل المباراة ".

وتابع شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس " : ياسر إبراهيم يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية والتي أجبرته على الغياب عن المشاركة في مران الفريق الجماعي ظهر الإثنين ومن ثم تسببت في استبعاده من قائمة الفريق لمباراة فاركو في الدوري".

وواصل: "أضاف المصدر أن ياسر إبراهيم سيخضع  لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الوقوف على حجم الإصابة وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وتجهيزه للمشاركة أمام المريخ السوداني ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا".

موسيمانى الأهلى فاركو الدوري الممتاز بيتسو موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

ترشيحاتنا

طلب عاجل من أوكرانيا لـ محكمة العدل الدولية: يجب عقد جلسة استماع في أسرع وقت

مقتل 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي لوحدة عسكرية

أستاذ الفلسفة السياسية جامعة السوربون: الحرب على أوكرانيا نتيجتها محسومة لصالح روسيا | فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 1- 3- 2022

بعد إقرار اللائحة التنفيذية.. 4 إعلانات على الطرق العامة معفاة من التراخيص

هل يجوز صيام الإسراء والمعراج بنية حب رسول الله ؟.. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مئات الأوكرانيون يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

انتقاما من رئيسه.. أوكراني يدمر يختا روسيا بملايين الجنيهات

بأقصى سرعة.. لحظة اقتحام موتوسيكل لمتجر في فيتنام | فيديو

ناسا تحذر: كويكب ضخم يقترب من الأرض خلال أيام

فيديو

شاهد| مباراة استعراضية بين وزير الرياضة ومحافظي الوادي الجديد وأسوان ومطروح ضمن أولمبياد المحافظات الحدودية

تعرف على أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو جراف

«زعلانين مني».. ماذا قال الرئيس السيسي عن المرج والخصوص والمطرية ؟ "فيديو"

تايم سكوير.. شاهد| عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ