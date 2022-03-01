لبحث الأزمة الأوكرانية.. وصول رئيس الوزراء البريطاني إلى بولندا في زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إلى بولندا في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها بنظيره ماتيوز موراوسكي لبحث الأزمة الأوكرانية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه من المقرر أن يتوجه جونسون بعد زيارته لبولندا إلى إستونيا للقاء نظيره أيضا وبحث الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن هذه الجولة تأتي بعد أن تعهد رئيس الوزراء البريطاني بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشعر بالعواقب لغزو أوكرانيا، على حد وصفه.

من ناحية أخرى، وصلت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إلى جنيف لإلقاء كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.