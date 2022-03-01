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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انتقادات الموسم الثالث لمسلسل اللعبة.. حسام داغر: دوري اتلغي بسبب مشاكل إنتاجية

حسام داغر
حسام داغر

علق الممثل حسام داغر على الجدل المستمر حول الموسم الثالث من مسلسل اللعبة عقب عرضه على منصة شاهد VIP، مؤخرا، والانتقادات الموجهة لضعف أحداث أسوة بالموسمين السابقين. 

حسام داغر

وكتب حسام داغر عبر حسابه على موقع فيسبوك، منشورا يوضح فيه عدم رضائه عن شخصية "رجب" التي يلعبها في الموسم الثالث وهي استمكال للموسم الثاني، بعدما كان متحمسا للدور من قبل ووعد الجمهور بمشاهدة كوميديا جيدة. 

وقال حسام داغر في منشوره:" أنا بحب شيكو جداً .. و بحب كاست اللعبة كله  بشكل عام .. بس أنا مش مبسوط من دور رجب معاهم الجزء ده بسبب إنه كان امتداد لدوره في الجزء الثاني ووافقت علي الجزء الجديد علي كلام ووعد من المجموعة إن دور رجب مكمل بسبب النجاح اللي حققته الشخصية قبل كده وأنا صدقت ودخلت تصوير علي أساس ده وكان معانا عدد حلقات قليل". 

واستطرد حسام داغر:" لكن لقيت النتيجة ان بسبب مشاكل انتاجيه الدور  متشال و تواصلت مع المؤلف و فريق الكتابة و قلت لهم بالنص لو اعرف مكنتش دخلت تصوير من الاول … لكن انا مش زعلان لان الحمد لله الناس عارفه كويس مين حسام و عارفين شغلي عامل ازاي قبل كده و في نفس الوقت انا كنت متحمس لما شيكو قالي انت احلي حاجه حصلت معايا في الجزء الي فات … انا حبيت بس اشاركم الي حصل خصوصاً ان دي اول مره تحصل معايا .. لكن لسه الواحد بيتعلم و هيفضل يتعلم".

أبطال مسلسل اللعبة

المسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، عارفة عبد الرسول، ميرنا جميل، محمد ثروت، سامي مغاوري، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

وكشف الفنان هشام ماجد تفاصيل مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل اللعبة.

وقال هشام ماجد، إن الجزء الجديد مليء بالمفاجآت، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور موضحا خلال لقاء مع برنامج «MBC تريندينج» أنهم سيواصلوا تصوير العمل تزامنا مع عرضه بسبب ضيق الوقت.

حسام داغر اللعبة مسلسل اللعبة منصة شاهد شيكو وهشام ماجد

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