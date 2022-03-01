عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السيناريست زينب عزيز تشيد بدور رؤساء مهرجان الإسماعيلية السابقين

صدى البلد

أشادت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما بالدعم والمسانده الفائقة، التي تقدمها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لمهرجان الإسماعيلية، والدور الفعال لها في تذليل جميع العقبات التي واجهتنا خلال عملنا طوال الفترة الماضية، واهتمامها بجميع التفاصيل الخاصة بالمهرجان.

ووجهت السيناريست زينب عزيز، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الـ ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية والمقرر إقامته في الفترة من ١٧ حتى ٢٣ مارس الجاري، الشكر لكل من  للمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، والذين يقدمون الدعم سعيا لإنجاح المهرجان.

كما تقدمت زينب عزيز، في تصريح خاص لها، بالشكر لجميع الأساتذة السابقين من رؤساء للمركز القومي للسينما لما قدموه من نجاحات خلال فترة عملهم بالمركز، والتي تسعد بالسير في دربهم ولتكملة مسيرتهم، بداية من هاشم النحاس مرورا بالدكتور مدكور ثابت والدكتور محمد القليوبي وعلي أبو شادي والدكتور وليد سيف والدكتور خالد عبد الجليل والسيناريست محمد الباسوسي وكمال عبد العزيز والمخرج مجدي أحمد علي، والدكتور أحمد عواض والدكتورة سعاد شوقي.

txt

المخرج الفرنسى لادج لى رئيسا للجنة التحكيم الدولية بـ مهرجان الإسماعيلية

txt

سعد هنداوي: قبلت التحدي بتقديم مهرجان الإسماعيلية الدولي في ٤ أشهر

وأعربت عن امتنانها للمجهود الكبير الذي قدمه القائمون سابقا على مهرجان الإسماعيلية، وعلى رأسهم الناقد السينمائي الكبير علي أبو شادي ومهندس الديكور صلاح مرعي والناقد أمير العمرى والسيناريست محمد حفظي والناقد السينمائى عصام زكريا، والذين استطاعوا خلال عملهم الذي استمر لأعوام متتالية الخروج بدورات ناجحة تليق بالاسم العريق لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وأكدت “عزيز” أنها تأمل في الخروج بالدورة الـ ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية برئاسة المخرج سعد هنداوي، بصورة تليق بالتاريخ العظيم الذي صنعه كل هؤلاء السابقون، وبصورة مشرفة تليق بسمعة مصر دوليا.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

مهرجان الإسماعيلية المركز القومي للسينما وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم السيناريست زينب عزيز وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة بداية من اليوم

الغموض يخيم على مستقبل أسعار الذهب بسبب عقوبات روسيا.. والجرام يرتفع جنيهين

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

12 جنيها ارتفاعا بأسعار الذهب اليوم بسبب الأزمة الأوكرانية... والشعبة تنصح بالشراء

ترشيحاتنا

ما نوع دبابتهم؟.. رئيس أوكرانيا: القوات الروسية تستهدف الأطفال والمناطق السكنية

مقتل 136 مدنيا وإصابة 400 بـ أوكرانيا.. والأمير تشارلز يصف الغزو بالوحشي

تأجيل محاكمة طبيب الكركمين لجلسة 8 مارس

الرئيس الأوكراني: قادرون على الدفاع عن أنفسنا ولن يكسرنا أحد

أوتوبيسات كهربائية صناعة مصرية بالتعاون بين العربية للتصنيع وجيوشي ..صور

الرد الأوروبي لم يتوقعه بوتين..بوريل:ما يحدث في أوكرانيا يذكرنا بالحرب العالمية الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بليك ليفلي تساند زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلم The Adam Project

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

مئات الأوكرانيين يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

فيديو

كلاكيت تاني مرة .. انفصال منة عرفة وزوجها محمود المهدي.. فيديو جراف

حمو بيكا يستعد للغناء للأطفال ومحاميه يفتح النار على نقابة الموسيقيين .. ما القصة؟ "فيديو"

صُلح على فراش المرض.. انتهاء الخلاف بين سمير صبري وسماح أنور|فيديو

الخارجية لسفارات الخارج توجه بتيسير استقبال المصريين العالقين على حدود أوكرانيا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ