السيناريست زينب عزيز تشيد بدور رؤساء مهرجان الإسماعيلية السابقين

أشادت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما بالدعم والمسانده الفائقة، التي تقدمها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لمهرجان الإسماعيلية، والدور الفعال لها في تذليل جميع العقبات التي واجهتنا خلال عملنا طوال الفترة الماضية، واهتمامها بجميع التفاصيل الخاصة بالمهرجان.

ووجهت السيناريست زينب عزيز، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الـ ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية والمقرر إقامته في الفترة من ١٧ حتى ٢٣ مارس الجاري، الشكر لكل من للمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، والذين يقدمون الدعم سعيا لإنجاح المهرجان.

كما تقدمت زينب عزيز، في تصريح خاص لها، بالشكر لجميع الأساتذة السابقين من رؤساء للمركز القومي للسينما لما قدموه من نجاحات خلال فترة عملهم بالمركز، والتي تسعد بالسير في دربهم ولتكملة مسيرتهم، بداية من هاشم النحاس مرورا بالدكتور مدكور ثابت والدكتور محمد القليوبي وعلي أبو شادي والدكتور وليد سيف والدكتور خالد عبد الجليل والسيناريست محمد الباسوسي وكمال عبد العزيز والمخرج مجدي أحمد علي، والدكتور أحمد عواض والدكتورة سعاد شوقي.

وأعربت عن امتنانها للمجهود الكبير الذي قدمه القائمون سابقا على مهرجان الإسماعيلية، وعلى رأسهم الناقد السينمائي الكبير علي أبو شادي ومهندس الديكور صلاح مرعي والناقد أمير العمرى والسيناريست محمد حفظي والناقد السينمائى عصام زكريا، والذين استطاعوا خلال عملهم الذي استمر لأعوام متتالية الخروج بدورات ناجحة تليق بالاسم العريق لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وأكدت “عزيز” أنها تأمل في الخروج بالدورة الـ ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية برئاسة المخرج سعد هنداوي، بصورة تليق بالتاريخ العظيم الذي صنعه كل هؤلاء السابقون، وبصورة مشرفة تليق بسمعة مصر دوليا.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.