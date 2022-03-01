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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| وزارة الاستثمار تنظم ورش عمل لمناقشة تحديات القطاع الخاص

وزارة الاستثمار السعودية
وزارة الاستثمار السعودية

نظمت وزارة الاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي خلال شهر فبراير ورش عمل حول أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الخاص داخل المملكة، بهدف حصر هذه الفرص والتحديات ودراستها والخروج بحلول وخطط إصلاحية لتحسين البيئة الاستثمارية.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، ناقشت ورش العمل عددا من المحاور الرئيسة، منها مناخ البيئة الاستثمارية والأنظمة المؤثرة على الاستثمار، كما شارك ممثلو القطاع الخاص مقترحاتهم وطرح الاستفسارات والتساؤلات على مسؤولي الوزارة.

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وتسعى الوزارة من خلال عقد ورش العمل إلى تحديد أبرز التحديات التي يواجهها المستثمر المحلي والأجنبي وحصرها ومن ثم دراستها وتحليلها للخروج بخطط وحلول مستدامة تساعد على التعامل معها بشكل استباقي، والرفع من مستوى كفاءة الخدمات المقدمة وجودتها.


يذكر أن ورش العمل حضرها أكثر من 65 شركة محلية وأكثر من 80 شركة أجنبية من خلال 20 جلسة أقيمت في مقرها الرئيس بالرياض.

اقتصاد السعودية البنك الدولي القطاع الخاص ورش عمل البيئة الاستثمارية

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