تفاصيل حفل فؤاد عبدالواحد في "حفلات فبراير"

شارك النجم الخليجي فؤاد عبدالواحد باحياء ثالث حفلات ضمن ثالث مهرجان "حفلات فبراير 2022"، وقدم حفلاً غنائياً جماهرياً مبهجاً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، تنوع في اختياراته من أغنياته وسط تفاعل وغناء الجمهور الحاضر الذي لم يتوقف عن مطالبته بالأغنيات، ليبدأ وصلته الغنائية بأغنية "يا كويت"، والذي أهداها للشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة، حيث تقول كلماتها: "يا كويت يا كويت... عط روحك للكويت عط قلبك للكويت.. هي كريمة في عطاها... هي رحيمه من عمرها"، وهي من كلمات الشاعر الكبير بدر بورسلي.

وتنقل فؤاد برفقة فرقته الموسيقية عبر مجموعة كبيرة من أهم أغنياته، حيث أطرب الجمهور بأغنية "لوّك هنا"، تنقل بعدها لأغنية "تعلّم" والتي لاقت تفاعلاً وانسجاماً كبيرين من قِبل الجمهور الذي لم يكف عن التصفيق بحماسة شديدة، ليتبعها بأغنية رومانسية "ليت العمر لو كان مليون مرة"، التي تحمل في ثناياها كماً من العاطفة.

وخاطب فؤاد عبدالواحد الجمهور قائلاً: "راح أقدم لكم أغنية غالية عليّ، من كلمات تركي بن عبدالرحمن ومن ألحان الفنان عبدالمجيد عبدالله" وكانت الأغنية بعنوان "لو محبوب روحك بالغدر خانك"، تلتها أغنية "اصحى"، ثم "أثق فيك" وأغنية "أتخيلك"، وعدد كبير من الأغنيات.

وقدم فؤاد أغنيتين تكريماً للراحل الفنان أبو بكر سالم من روائعه الغنائية، بدأها بأغنية "غيار"، أشعل جذوة الحماسة في نفوس الحاضرين، ولتكون الأغنية الثانية "غدار الليل والرحلة طويلة... والحمولة على راسي ثقيلة"، وقدم أيضاً أغنية "خنجر يماني" التي كان قد تغنى بها على طريقة الـ"دويتو" مع أبو بكر سالم قبل رحيله.

واختتم أغنياته برائعة الفنان الكويتي عبدالكريم عبد القادر بأغنية "سرى الليل يا قمرنا"، وسط حماس الجماهير، ليقول بين كلماتها "يا كويت يا قمرنا" والذي زاد من تفاعلهم ومحبتهم لتفاصيل فقراته الغنائية.