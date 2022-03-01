الاستخبارات الأوكرانية: بيلاروسيا حشدت 300 دبابة علي حدودنا.. وتستعد للدخول بأوامر روسيا

قال جهاز الاستخبارات الأوكراني اليوم الثلاثاء، إن روسيا تحاول اختلاق مبررات لتدخل القوات البيلاروسية المباشر في الحرب، وهي القوات التي تتمركز الآن على الحدود الأوكرانية.

وحسب الاستخبارات الأوكرانية، تضم القوات البيلاروسية المتمركزة علي حدود أوكرانيا حوالي 300 دبابة.

وقال جهاز الاستخبارات عبر منصة “فيسبوك”، “وفقا للمعلومات المتاحة، هناك الآن حوالي 300 دبابة بيلاروسية بالقرب من الحدود البيلاروسية الأوكرانية”.

وأضاف: “القافلة العسكرية لم تعبر الحدود بعد وتنتظر على طريق بينسك - إيفانوفو - دراهيشن (على بعد حوالي 30 كم من حدود أوكرانيا)”.