بحضور مصطفى بكري ومجدي الجلاد.. عزاء الكاتب محمود الكردوسي بمسجد آل رشدان.. فيديو وصور

بدأ منذ قليل، عزاء الكاتب الراحل محمود الكردوسي، داخل مسجد آل رشدان بمدينة نصر، وذلك بحضور أسرته والأقارب داخل المسجد لاستقبال العزاء في الصحفي الراحل محمود الكردوسي.

وحرص كل من الإعلامي مصطفي بكري والصحفي مجدي الجلاد علي الحضور بصحبه عدد من الكتاب الصحفيين وأعضاء مجلس الشيوخ، داخل مسجد آل رشدان بمدينة نصر، لتقديم واجب العزاء إلي أسرة الكاتب الراحل محمود الكردوسي.

وكان قد نقل الراحل إلى مستشفى وادي النيل، بعد تعرضه لأزمة صحية، واقامت صلاة الجنازة على الكاتب الصحفى محمود الكردوسي عقب صلاة عصر داخل مسجد ال رشدان بمدينة نصر.

جدير بالذكر، أنه نعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.



وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الوطن، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال المجلس إن الفقيد كان أحد رموز الصحافة الوطنية، وكان مثالا للعمل والاجتهاد وأفنى حياته دفاعًا عن الوطن.

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