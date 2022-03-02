أخبار التعليم| خبير: 3 أسباب لضعف مستوى خريجي كليات الهندسة والحاسبات.. شكاوى من تأخر صرف حافز التجريبيات بالمدارس .. والتعليم: سنحاسب المقصرين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أحمد السيد نجم أراب أيدول يحيى حفلا غنائيا في جامعة حلوان

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بـ جامعة حلوان اليوم حفل المواهب، فى الشعر والغناء والإنشاد الدينى من طلاب الجامعة.

يقوم الطلاب بعرض مواهبهم أمام الجمهور المشارك فى الحفل من طلبة الكليات المختلفة بحيث يكون هو الحكم ويتم عمل تصويت لاختيار الفائزين من خلال الصفحة الرسمية للأسرة.

جامعة عين شمس تحصل على 7 بعثات بإعلان 2022

هنأ مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المقبولين في الجزء الأول من الإعلان المُوحد لخطة البعثات للعام الخامس 2021/ 2022 من الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022، بناء علي توجيهات الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

خبير تربوي: مصر بحاجة إلى نقلة نوعية في مجال ريادة الأعمال

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن مصر بحاجة إلى نقلة نوعية فى مجال ريادة الأعمال وغيره، وأننا يجب أن نسرع فى استجابة تطوير المناهج وطرق التدريس وربطها بسوق العمل.

بعد تصريحات الرئيس.. خبير تعليم: التطور التكنولوجي يتطلب خريجين بفكر ومهارات مختلفة

أكد الدكتور محمد فتح الله الخبير بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح بدليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة التعليم العالى، يرتكزان على دراسة الاتجاهات العالمية للتوظيف، ودفع مسار تحول الكليات الجامعية والتخصصات والبرامج الجامعية نحو المنحنى الصاعد فى الوظائف الجديدة.

الاقتصاد القائم على المعرفة.. أكاديمية البحث العلمي تشارك في إكسبو دبي 2022

استعرض الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم ضمن فعاليات "إكسبو دبي 2022" مبادرات وبرامج أكاديمية البحث العلمي المختلفة التى تدعم الدورة الكاملة للابتكار والتى تدعم اقتصاد المعرفة والتي تعمل على خلق بيئة مهيئة ومشجعة على الابتكار، بدءًا من تهيئة مناخ معزز للأنشطة البحثية والابتكارية وانتهاءاً بتسويق منتج يلبي أحد احتياجات المجتمع ومرورًا بخطوات البحث والتطوير وإنتاج النماذج الأولية وتحويلها إلى صورة جاهزة للإنتاج على مستوى صناعي والربط الفعال بين البحث العلمي والصناعة.

شكاوى من تأخر صرف حافز التجريبيات بالمدارس .. والتعليم: سنحاسب المقصرين

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، العديد من الشكاوى من عدم صرف حافز التجريبيات في المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات للعاملين بالمديريات التعليمية.

خبير: 3 أسباب لضعف مستوى خريجي كليات الهندسة والحاسبات

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التعليم، تعكس اهتمام الدولة المصرية وعلي رأسها القيادة السياسية بتعليم وتأهيل الشباب، من خريجي الكليات العملية ويتضح ذلك في حجم الانفاق الضخم التي توجهه الدولة الي مجالات التعليم والتدريب في تخصصات الهندسة والحاسبات لكي يسايروا أحدث التطورات العالمية في تلك التخصصات لإيمانها بأن ذلك سيكون له مردوده في بناء دولة قوية وحديثة.

إرشادات نفسية سلوكية وتغذوية.. ورشة عمل بطفولة عين شمس تقدم نصائح للأمهات

نظم، صباح اليوم، قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ، ورشة عمل بعنوان (إرشادات نفسية سلوكية تغذوية للتخفيف من فرط الحركة وزيادة التركيز والانتباه.

للعام الخامس.. جامعة حلوان تطلق مسابقة tripl s

تستعد جامعة حلوان لأكبر معرض ومسابقة للابتكار العملي “مسابقة triple s” للعام الخامس علي التوالي، تحت شعار "مصر تبتكر" في إطار تشجيع الشباب على الابتكار وتطوير القدرات الفكرية والعلمية من خلال التنمية الوطنية لقدرات الشباب.

مركز البحوث الطبية:حددنا فاعلية لقاح كورونا المصري ايجي فاكس بحقن الحيوانات التجارب

قال الدكتور خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي ، إن المركز أنشئ بقرار جمهوري مشيرا إلى أن هناك العديدة من الأقسام والمعامل في مختلف المجالات العلمية، طبقا للقرار الجمهوري ومن بينها اكتشاف أمصال للأوبئة الجديدة.

مدير إعداد القادة لـ "صدى البلد": المعهد يعمل على مواكبة التحول الرقمي والرقمنة

ينظم معهد اعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحلوان، العديد من المعسكرات والبرامج والدورات التدريبية للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات طوال العام بهدف تنمية القدرات للمتميزين المتميزين و توسيع فكرهم و اكتشاف المواهب .