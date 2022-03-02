وزير الطاقة الجزائري يشارك في اجتماع «أوبك» لبحث أوضاع سوق النفط العالمية

يشارك وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، في أعمال الاجتماع الوزاري 26 للدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المصدرة من خارج (أوبك) (أوبك+).
وأوضحت وزارة الطاقة، في بيان لها، أن عرقاب، سيشارك أيضا في أعمال الاجتماع 38 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة (أوبك+).
أوضاع سوق النفط العالمية
وبحسب بيان وزارة الطاقة، سيبحث المشاركون في الاجتماع الوزاري 26 للدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المصدرة من خارج (أوبك) (أوبك+) أوضاع سوق النفط العالمية، وآفاق تطورها على المدى القصير.