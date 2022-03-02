علماء صينيون يصممون مجموعة من الأجسام المضادة لعلاج كوفيد-19 والوقاية منه

صمم علماء صينيون مجموعة من الأجسام المضادة يمكنه تشكيل ضربات قوية لفيروس كورونا المتسبب في كوفيد-19.

وذكرت وكالة /شينخوا / الصينية ، اليوم / الأربعاء/ أن عدد من الباحثين من جامعة العاصمة الطبية والأكاديمية الصينية للعلوم، طورا الجسم المضاد أحادي النسيلة البشري ثنائي الخصوصية ضد SARS-CoV-2، بجمع بين زوج غير متنافس من الأجسام المضادة البشرية المحايدة، وهما B38 وH4، لاستهداف اثنين من المستضدات، وبالتالي منع الفيروس من الارتباط بمستقبله .

وأظهر الجسم المضاد مزدوج القتل أو bsAb15 فعالية محايدة أكبر من تلك الخاصة بالأبوين ونشاط تحييد أكثر فعالية ضد متحور دلتا، وفقا للدراسة المنشورة في دورية "نيتشر اميونولوجي" هذا الأسبوع، واختاروا طفرات الهروب من اثنين من الأجسام المضادة الأبوية وأثبتوا أن bsAb15 يستطيع أن يحيد بكفاءة جميع طفرات الهروب من الأجسام المضادة الفردية.

كما تبين أن الجسم المضاد الجديد يقلل من العيار الفيروسي في الرئيسيات غير البشرية المصابة والفئران المعدلة وراثيا ACE2 البشرية، مما يجعلها استراتيجية ممكنة وفعالة لعلاج كوفيد-19 شديد الأعراض والوقاية منه .

م م ب/س.ع