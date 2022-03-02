وفد وزارة الشباب والرياضة يتفقد المرصد الوطني التونسي لبحث فرص التعاون الممكنة بين البلدين

أوفدت وزارة الشباب والرياضة وفداً للجمهورية التونسية برئاسة اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب وعضوية كل من رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية، ومصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، التباحث والاتفاق على الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب بين البلدين للأعوام (2022، 2023).

واستهل الوفد زيارته للجمهورية التونسية بالمرصد الوطني للشباب وكان في استقبال الوفد فؤاد العوني مدير عام المرصد الوطني للشباب، ونوفل المرابط الملحق بديوان وزير الشباب والرياضة.

تناول اللقاء التعريف على تجربة المرصد الوطني للشباب في مجال البحوث والدراسات وبرامج التكوين والتدريب وتطوير السياسات الشبابية في إطار عمل الوزارة في مجال الشباب، كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل وفرص التعاون الممكنة في إطار التعاون الثنائي بين وزارة الشباب والرياضة التونسية مع نظيرتها المصرية.