نائب:تنسيق على أعلى مستوى بين جهات الدولة لعودة أبناء مصر من أوكرانيا

وجه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية للدولة على جهودها في الحفاظ على أبنائها في الخارج وتيسير عودة المصريين من أوكرانيا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بتسيير رحلة مصر للطيران إلى مطار بوخارست وعودة ١٧٥ مواطنا مصريا من المتواجدين في رومانيا بعد عبورهم من أوكرانيا.

وأشاد قرقر، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والتي تؤكد حرص الدولة على الحفاظ على جميع أبنائها سواء في الداخل والخارج، وأن حياة المصريين غالية الثمن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية التنسيق الذي تم بين جميع أجهزة الدولة المعنية، قائلا: “كان تنسيقا على أعلى مستوى بداية من رئاسة الجمهورية وصولا إلى شركة مصر للطيران، مرورا بوزارة الخارجية، وكذلك وزارة الهجرة، والذى أدى في النهاية إلي تنفيذ المهمة بنجاح كبير”.

وأكد قرقر، أن مصر الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع حياة المواطن المصرى وأمنه وكرامته فوق كل الاعتبارات، إعمالا لما نص عليه الدستور في حماية المواطنين وصون كرامتهم.

وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: “في الوقت الذي تهاجمنا بعض الدول والجهات الخارجية بحجة عدم مراعاة حقوق الإنسان، تسخر الدولة المصرية جميع إمكانياتها لعودة المواطنين العالقين في الخارج بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن قبلها نجحت أيضا في عودة المصريين العالقين في الصين بسبب كورونا”.

وتابع: “كما أن ماتقوم به الدولة من مشروعات مثل حياة كريمة وغيرها من المشروعات التى تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تعد من أهم حقوق الإنسان”.

وشدد وحيد قرقر، على ضرورة استمرار جهود الدولة لاستكمال مغادرة باقي المصريين في أوكرانيا، وكذلك الحفاظ على مستقبل العائدين، خصوصا من أبنائنا الطلاب، وتسهيل إجراءات استكمال دراستهم بمصر.