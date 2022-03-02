عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب:تنسيق على أعلى مستوى بين جهات الدولة لعودة أبناء مصر من أوكرانيا

النائب وحيد قرقر،
النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

وجه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية للدولة على جهودها في الحفاظ على أبنائها في الخارج وتيسير عودة المصريين من أوكرانيا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بتسيير رحلة مصر للطيران إلى مطار بوخارست وعودة ١٧٥ مواطنا مصريا من المتواجدين في رومانيا بعد عبورهم من أوكرانيا.

وأشاد قرقر، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والتي تؤكد حرص الدولة على الحفاظ على جميع أبنائها سواء في الداخل والخارج، وأن حياة المصريين غالية الثمن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية التنسيق الذي تم بين جميع أجهزة الدولة المعنية، قائلا: “كان تنسيقا على أعلى مستوى بداية من رئاسة الجمهورية وصولا إلى شركة مصر للطيران، مرورا بوزارة الخارجية، وكذلك وزارة الهجرة، والذى أدى في النهاية إلي تنفيذ المهمة بنجاح كبير”.

وأكد قرقر، أن مصر الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع حياة المواطن المصرى وأمنه وكرامته فوق كل الاعتبارات، إعمالا لما نص عليه الدستور في حماية المواطنين وصون كرامتهم.

وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: “في الوقت الذي تهاجمنا بعض الدول والجهات الخارجية بحجة عدم مراعاة حقوق الإنسان، تسخر الدولة المصرية جميع إمكانياتها لعودة المواطنين العالقين في الخارج بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن قبلها نجحت أيضا في عودة المصريين العالقين في الصين بسبب كورونا”. 

وتابع: “كما أن ماتقوم به الدولة من مشروعات مثل حياة كريمة وغيرها من المشروعات التى تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تعد من أهم حقوق الإنسان”.

وشدد وحيد قرقر، على ضرورة استمرار جهود الدولة لاستكمال مغادرة باقي المصريين في أوكرانيا، وكذلك الحفاظ على مستقبل العائدين، خصوصا من أبنائنا الطلاب، وتسهيل إجراءات استكمال دراستهم بمصر.

الأزمة الروسية الأوكرانية عودة المصريين من أوكرانيا مطار بوخارست أوكرانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"هيقولى إشمعنى أنا " .. الرئيس السيسى يؤكد : لو فكرنا بالمبدأ ده عمرنا ما هنتغير

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

السيسي لـ إيهاب الفار:عايز أخلي المواطن يتحرك فى كرداسة وبولاق بشكل كويس

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

ترشيحاتنا

افتتاح معرض صنع في دمياط للأثاث غدًا.. والصنّاع المشاركون يؤكدون: أسعارنا تنافسية

السفير أشرف سويلم يدعو أوغندا للاستفادة من التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية|صور

سلاح الجو يتدخل.. توترات يابانية روسية قبالة نيمورو

حبس وغرامة للمخالفين.. شروط التبرع بـ الأعضاء بعد الوفاة

رامز جلال في "رمضان" أم لا.. تفاصيل حول المقلب رقم 12

وكيله: كارتيرون يحلم بالعودة للزمالك.. ووارد تدريبه لنادٍ آخر في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

فيديو

خليك معايا.. كوكسال المصري يتحدى التركي ويوجه رسالة لـ عمر كمال

هشم مدخل العقار.. تفاصيل حادث أتوبيس الجمالية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديوجراف.. بكاء ودعاء.. حالة منة عرفة بعد الانفصال من محمود المهدي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ