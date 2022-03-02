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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

العملات العربية
العملات العربية

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في  نهاية التعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 2 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم:


أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

 الدينار الكويتي للشراء 49.6666 جنيه و 51.9643 جنيه للبيع.

 ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و4.1955 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 2 – 3 – 2022

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أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2656 جنيه و 4.2854 جنيه للبيع.

 الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و 41.7484 جنيه للبيع.

الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8842 جنيه للبيع.

 الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و 4.3218 جنيه للبيع.

 الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و 22.1972 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم العملات العربية الدينار الكويتي الجنيه المصري العملات العربية مقابل الجنيه البنك الأهلى المصرى الدينار الأردنى

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