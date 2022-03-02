أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 2 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات العربية اليوم:
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
الدينار الكويتي للشراء 49.6666 جنيه و 51.9643 جنيه للبيع.
الريال السعودي للشراء 4.1825 جنيه و4.1955 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 4.2656 جنيه و 4.2854 جنيه للبيع.
الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و 41.7484 جنيه للبيع.
الريال العماني للشراء 39.6954 جنيه و 40.8842 جنيه للبيع.
الريال القطري للشراء 4.0103 جنيه و 4.3218 جنيه للبيع.
الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و 22.1972 جنيه للبيع.