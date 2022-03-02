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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفيدة شيحة: هل تستحق المرأة غير العاملة مرتب مقابل رعاية الأسرة؟

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

رصدت الأعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء، فقرة عن المرأة، حملت عنوان" المرأة غير العاملة.. هل تستحق راتب شهري مقابل رعايتها للأسرة ولا هي كده تكون طمعانة في جوزها وفلوسه؟".

 

قالت الاعلامية مفيدة شيحة، أنا مع مطالبة فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بإعادة إحياء فتوى الكد والسعاية، مضيفة أن الكثير منا انتبه لحقوق المرأة العاملة اللي ساهمت بالفعل في ثروة زوجها.

 

وأضافت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن :"لكن الحقيقة إحنا في "الستات" كانت عينينا على الست اللي مش متوظفة، الست اللي اختارت تسخر حياتها وتدي كل وقتها وجهدها لبيتها وجوزها وولادها".

 

وتسألت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"إيه اللي تستحقه الست دي علشان تعيش حياة كريمة، ويكون عندها استقلالها المادي، وازاي يكون عندها استقلالها المادي وهي مبتشتغلش.
 

مفيدة شيحة راتب شهري المرأة العاملة برنامج الستات الإعلامية مفيدة شيحة

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