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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار السجائر الأجنبية والمحلية قبل وبعد الزيادة.. تعرف عليها

أسعار السجائر الأجنبية
أسعار السجائر الأجنبية الجديدة

أعلنت شركات السجائر الأجنبية زيادة بعض أسعار منتجاتها من السجائر بقيمة جنيهين على أن يبدا التطبيق اليوم الأربعاء.

أسعار السجائر الأجنبية  قبل وبعد الزيادة :

ارتفع سعر سجائر مارلبورو red من 43.70 الى 45.70 جنيه للعلبة 

سجائر مارلبورو gold من 43.70 الى 45.70 جنيه للعلبة.


وارتفع سعر سجائر مارلبورو purpl mix  من 43.70 إلى 45.70  للعلبة.


سعر سجائر ميريت bule من 46.50 إلى 48.50 جنيه للعلبة


ارتفع سعر سجائر ميريت filter من 47.50 من 48.50 جنيه للعلبة بزيادة جنيه .


أسعار السجائر المحلية قبل وبعد الزيادة  

وكشفت شركة  الشرقية- ايسترن كومباني، عن زيادة أسعارها أمس الثلاثاء..

وأوضحت شركة  الشرقية- ايسترن كومباني أن الزيادة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

ويرصد "صدى البلد "أسعار السجائر قبل الزيادة و بعدها

ارتفع سعر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) من 20 الى 21 جنيها بزيادة قدرها جنيها واحد.


وارتفع سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) من 23 الى 24 جنيها


وزاد سعر كليوباترا بوكس 10" نحو جنيه واحد ليسجل 11 جنيهاً.

ارتفع سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) من 17.50 الى 18.50جنيه

سعر كليوباترا كينج سايز 17.5 جنيه

ارتفع سعر سجائر كليوباترا كوين سوفت من 17 الى 18 جنيهاً

زاد سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) من 18 الى 19 جنيهاً

وارتفع سعر سجائر سوبر ستار من 19 ال 20 جنيهاً.

وسجل سعر كليوباترا بلاك عند 24 جنيهاً.

السجائر الأجنبية سجائر مارلبورو purpl mix سجائر ميريت سجائر مارلبورو red سجائر

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