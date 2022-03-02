تقرير مصور لـ"دويتشه فيله" الألماني يختار أفضل 10 أماكن سياحية في مصر تستحق الزيارة

نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني تقريرا مصورا اختار خلاله أفضل 10 أماكن سياحية في مصر تستحق الزيارة تحت عنوان "عشرة أسباب لزيارة مصر"، حيث جاء في المرتبة الأولى منطقة أهرامات الجيزة.

وقال التقرير "إن أية رحلة سياحية إلى مصر لا تكتمل دون زيارة الأهرامات"، واصفا تمثال أبو الهول بأنه "تمثال أسطوري متواجد بشكل مهيب عند مدخل منطقة أهرامات الجيزة".

وأورد التقرير في المرتبة الثانية، جبل موسي بسيناء، والذى يعد موقعا مقدسًا في الأديان السماوية، ويوجد على ارتفاع 2،285 مترًا، لافتا إلى أنه على الرغم من صعوبة صعود الجبل إلا أن المناظر الطبيعية الخلابة التي يستمتع بمشاهدتها السائح من فوق قمته تعوض الجهد المبذول في هذا الصعود.

وجاء في في المرتبة الثالثة دير سانت كاترين، الذى يقع عند سفح الجبل، وهو من أقدم الأديرة ويعد أحد المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.. فيما جاء رابعا هرم زوسر المدرج، الذي يعتبر أقدم مبنى حجري في العالم، ويعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1979، ويقع في قلب جبانة سقارة.

وفي المرتبة الخامسة، جاء معبدي أبو سمبل، اللذان يحظيان بمكانة مميزة في اليونسكو.. وفي المرتبة السادسة، جاءت منطقة وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر، وترجع تسميتها إلى المقابر الملكية العديدة الموجودة به، والتي من بينها مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

وحل سابعا في التقرير، المتحف المصري بالتحرير، والذي يضم العديد من القطع الأثرية، ثم ثامنا جاءت محمية رأس محمد، وهي مثالية للمسافرين المحبين للغطس والغوص، وتقع على ساحل البحر الأحمر وتضم عدداً من أكثر الشعاب المرجانية الملونة في العالم، وتزخر بالحياة البحرية الفريدة، كما أنه يمكن مشاهدة الدلافين على طول ساحل البحر الأحمر.

أما المرتبة التاسعة، فجاء البحر الأحمر الذى يشتهر بمقوماته المتنوعة لقضاء الأجازات وعشاق الرياضات المائية والغوص، ويتميز بشواطئ طويلة ودرجات حرارة معتدلة على مدار العام، علاوة على المدن والمنتجعات الساحلية التي تصطف على سواحله، ومن بين هذه المدن مدينة الغردقة التي تزخر بالكثير من المطاعم والأنشطة السياحية المتنوعة التي يمكن الاستمتاع بها خلال قضاء فترة الأجازات بها.

وأخيرا، في المرتبة العاشرة جاءت الأقصر الواقعة بجنوب مصر، وتضم عددا من أكثر المواقع الأثرية ثراءً، من بينها معابد الكرنك ومعبد حتشبسوت، فضلا عن الاستمتاع بالرحلات النيلية، ورحلات البالون الطائر التي تتيح الفرصة للاستمتاع بمشاهدة الطبيعية الخلابة للأقصر من أعلى.