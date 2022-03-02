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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دودج تشالنجر هيلكات تفقد ناقل الحركة اليدوي مؤقتاً.. صور

دودج تشالنجر هيلكات
دودج تشالنجر هيلكات

تمكنت دودج تشالنجر أخيرًا من التفوق على سيارة فورد موستانج في العام الماضي باعتبارها سيارة العضلات الأكثر مبيعًا في أمريكا على الرغم من كونها تبلغ من العمر 14 عامًا تقريبًا، إلا أن تشالنجر شهدت زيادة بنسبة ثلاثة في المائة في عمليات التسليم إلى إجمالي 54314 مبيعات، تاركة موستانج في المرتبة الثانية مع 52414 مبيعات، من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت تشالنجر ستحافظ على تألقها في عام 2022، ولكن الشيء الوحيد الذي نعرفه على وجه اليقين هو أنه فقدت أحد خياراته المهمة للغاية.

دودج تشالنجر هيلكات

اكتشف Road and Track أنه لم يعد بالإمكان تكوين 2022 Challenger Hellcat مع علبة تروس يدوية إذا انتقلت إلى أداة تهيئة Dodge الرسمية عبر الإنترنت، هناك عدد لا يحصى من الخيارات للتحسينات البصرية، وحزم المعدات المختلفة، وعدد من المحركات، لكن ناقل الحركة ثلاثي الدواسات لم يعد موجودًا لإصدار Hellcat الذي يعمل بمحرك V8 ، وناقل الحركة الوحيد المتاح حتى كتابة هذه السطور هو ناقل الحركة الأوتوماتيكي Torqueflite ذو الثماني سرعات.

دودج تشالنجر هيلكات

اتضح أن الخيار اليدوي لـ Challenger Hellcat قد تمت إزالته في أواخر عام 2021، حسبما قال متحدث باسم شركة صناعة السيارات، وهذا مقياس مؤقت ويجب أن يعود دليل السرعات الست في وقت ما قريباً، وبحسب ما ورد توقف إنتاج تشالنجر هيلكات المزودة بناقل حركة ذي ذراع نقل الحركة في نوفمبر من العام الماضي، ولا يُعرف حاليًا متى سيعود هذا الخيار.

دودج تشالنجر هيلكات

بالنسبة لعام 2022 فإن أرخص سيارة تشالنجر هيلكات تكلف 68،320 دولارًا، وهي زيادة كبيرة عن سيارة تشالنجر هيلكات 2021 التي كان سعرها يبدأ من 61،850 دولاراً، ومع ذلك يعكس هذا الاختلاف عدم وجود إصدار أساسي مع ناقل حركة يدوي حيث لا يتوفر الآن سوى ناقل حركة أوتوماتيكي، وإذا كنت تبحث عن سيارة تشالنجر جديدة تعمل بمحرك V8 مع صندوق بثلاث دواسات، فإن طرازات Challenger R / T بمحرك سعة 5.7 لتر وحزم Scat Packs بمحرك سعة 6.2 لتر لا تزال متوفرة مع ناقل حركة يدوي بست سر

دودج تشالنجر هيلكات
دودج تشالنجر هيلكات ناقل الحركة اليدوي سيارة فورد موستانج

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