صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة بطاطس

سلطة بطاطس من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد اسرتك أو ضيوفك في المنزل.
قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل سلطة بطاطس بأسهل الخطوات وأقل المكونات
مقادير سلطة بطاطس
2 كوب بطاطس أنصاص مسلوقة بالقشر
3 بيض مسلوق مكعبات
1 كوب بسلة مجمدة
ربع كوب عصير ليمون
نصف كوب بقدونس مفروم
نصف كوب كرفس مفروم بالورق
نصف كوب بارميزان مبشورة
زيت زيتون
ملح وفلفل
1 ملعقة صغيرة كمون
1 كوب بصل اخضر مفروم
1 كوب طماطم شيري أنصاف
طريقة تحضير سلطة بطاطس
- تخلط المكونات معاً وتغرف وتقدم