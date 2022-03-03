صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة بطاطس

سلطة بطاطس من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد اسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل سلطة بطاطس بأسهل الخطوات وأقل المكونات

مقادير سلطة بطاطس



2 كوب بطاطس أنصاص مسلوقة بالقشر

3 بيض مسلوق مكعبات

1 كوب بسلة مجمدة

ربع كوب عصير ليمون

نصف كوب بقدونس مفروم

نصف كوب كرفس مفروم بالورق

نصف كوب بارميزان مبشورة

زيت زيتون

ملح وفلفل

1 ملعقة صغيرة كمون

1 كوب بصل اخضر مفروم

1 كوب طماطم شيري أنصاف



طريقة تحضير سلطة بطاطس



- تخلط المكونات معاً وتغرف وتقدم