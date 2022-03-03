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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف عامر يسأل طالب مصري عائد من أوكرانيا: ممكن ترجع تكمل دراستك تاني هناك؟

طالب مصرى عائدد من
طالب مصرى عائدد من أوكرانيا

قال إحدى الطالبات العائدات من أوكرانيا، " دفعت 170 دولاراً لركوب أتوبيس يوصلنى إلى المطار، مؤكدة أنهم كانوا يشعرون بالقلق فى النزول إلى الشارع لذلك زملاؤنا الرجال المصريون ساعدونا لحمايتنا مع بداية الحرب".

وأضاف من جابنها أحدى الطلابالعائدين من أوكرانيا، خلال حواره ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على فضائية،" إم بى سى"، مع الإعلامى شريف عامر،  أنه سيعود إلى اوكرانيا مرة أخرى إذ استقرت الأوضاع هناك ولكن الوضع لا يبشر بذلك.

وأكدت إحدى الطالبات العائدات من أوكرانيا،:"كنا بنخزن المأكولات والمشروبات مع بداية الحرب لتأمين أنفسنا فى حالة توتر الأحدث وعدم سفرنا".

المطار المصريون أوكرانيا الإعلامي شريف عامر المأكولات والمشروبات

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