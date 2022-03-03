أوبو Find N القابل للطي يفوز بجائزة أفضل هاتف أندرويد‎ لعام 2022

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن فوز هاتفها القابل للطي Find N، بفئة أفضل هاتف ذكي يعمل بأندرويد، في حفل توزيع جوائز Global Mobile Awards “جوائز GLOMO” خلال فاعليات المؤتمر العالمي للجوال 2022 MWC.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تمنح فئة Tech4Good للشركات والمنظمات التي تحاول معالجة قضايا العالم مثل تغير المناخ والأزمات الإنسانية، ولكن تمنح فئة الإنجاز المتميز تقديرا للشركات التي تساهم في صناعة أجهزة الهواتف المحمولة والبرامج والخدمات التي تدفع الابتكار في صناعة الهواتف المحمولة حول العالم.

ويتم منح الجائزة لابتكار الأجهزة والبرامج الأساسية داخل أجهزة الهواتف الذكية نفسها، من بين الرقائق والمعالجات إلى الكاميرات والشاشات وغيرها من التقنيات المبتكرة التي تعمل على تطوير تجربة المستخدم وتعزز قدرات الهاتف الذكي، على النحو الذي يحدده المحللون المستقلون والصحفيون والمؤثرون على مستوى العالم.

ومن الأجهزة الأخرى التي تم تأهيلها للحصول على هذه الجائزة، جهاز AirTag من آبل، وهاتف FairPhone 4 ووحدة معالجة جوجل Tensor Chip وسلسلة هواتف Galaxy Z القابلة للطي من سامسونج.

وتشمل قائمة الهواتف الذكية الأخرى المدرجة كـ أفضل ترشيحات الهواتف الذكية هذا العام للحصول على جوائز GLOMO، هاتف جوجل الرائد Pixel 6 Pro وهاتف آبل iPhone 13 Pro Max وثلاثة من هواتف سامسونج بما في ذلك Galaxy S21 Ultra و Z Flip3 و Z Fold3.

وقد ذهبت جائزة "أفضل هاتف ذكي" إلى جهاز آبل iPhone 13 عن "الأداء المتميز والابتكار والقيادة" على النحو المحدد من خلال تقييم الهواتف الذكية في السوق حتى عام 2021.

مميزات هاتف أوبو القابل للطي Find N

ويعد هاتف أوبو الفائز Find N، هو أول هاتف قابل للطي تنتجه الشركة، والذي أعلنت عنه عملاقة التقنية الصينية في شهر ديسمبر الماضي، كمنافس لأجهزة سامسونج القابلة للطي باهظة الثمن.

ويأتي هاتف أوبو القابل للطي Find N، شاشة مرنة من نوع LTPO AMOLED، قابلة للطي داخليا، تأتي بقياس 7.1 بوصة، وبدقة 1792 × 1920 بكسل، تدعم معدل تحديث عاليا يبلغ 120 هرتزا، وتدعم HDR10+.

وبالإضافة إلى شاشة خارجية من نوع AMOLED، بقياس 5.49 بوصة، مزودة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، تبلغ دقتها 1972 × 988 بكسل، تدعم معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز.

ويقدم هاتف أوبو القابل للطي Find N، كاميرا خلفية ثلاثية مميزة، بمستشعر رئيسي IMX766 من إنتاج سوني بدقة 50 + 16 + 13 ميجابكسل على التوالي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل ضمن الشاشة الداخلية والخارجية.

ويحتوي هاتف أوبو القابل للطي Find N، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33 وات، ويعمل بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888، ويتوفر مقابل سعر يبلغ 1200 دولار (أي ما يعادل 18 ألفا و800 جنيه مصري).