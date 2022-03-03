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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد التعاون المصري اليوناني.. نائب بالشيوخ: مصر تخطو بقوة لزيادة صادرات الطاقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بالمباحثات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان خاصةً في مجال التعاون في قطاع الطاقة، وفي مشروعات الربط الكهربائي، والغاز، وكذلك التعاون في إستراتيجيات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وذلك في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

زيادة الصادرات البترولية للخارج

وقال “محسن”، لـ"صدي البلد" إن مصر تخطو بقوة في مجال الطاقة سواء بزيادة الصادرات البترولية للخارج أو التوسع في مشاريع الربط الكهربائي سواء مع أوروبا أو دول الجوار، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي يشيدها الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الدولة لديها خطة لزيادة الصادرات البترولية للخارج، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعضها ومنها الغاز، والتى تعتبر نقلة  نوعية حقيقية للدولة المصرية، وتؤكد أنها تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.

 

ونوه النائب بما أعلنه وزير البترول، طارق الملا، عن ارتفاع صادرات قطاع البترول بنسبة 84.28% خلال عام 2021 لتصل إلى نحو 12.9 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار خلال عام 2020، وهى نقلة اقتصادية بمختلف المقاييس تكشف مدى النجاح في قطاع الطاقة.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام 2021 لتصل إلى 3.9 مليار دولار، مقابل 600 مليون دولار خلال 2020، علاوة على ارتفاع صادرات مصر من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال عام 2021، وكذلك صادرات النفط الخام وغيرها.
 

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا موسعا عبر الفيديو كونفرانس مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، فضلاً عن نظرائهم من الجانب اليوناني، إلى جانب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي".

وصرح  السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن المباحثات تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً في مجال التعاون في قطاع الطاقة، خاصة مشروعات الربط الكهربائي، والغاز، وكذا التعاون في قطاعات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وذلك في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

وقد توافق الجانبان على المضى قدماً فى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما فى تلك القطاعات سواء في الإطار الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس من جانبه أشاد بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور المتنامي الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معرباً سيادته عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

وقد أكد رئيس الوزراء اليوناني خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مرحباً بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية، ومعرباً عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.

اضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول التباحث بشأن موضوعات تغير المناخ، والتحضير للقمة العالمية للمناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، حيث أكد الرئيس أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، في حين أكد رئيس الوزراء اليوناني ثقة الجانب الأوروبي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الإطار.

البنك المركزي رئيس وزراء اليونان الرئيس عبد الفتاح السيسي الكهرباء شرم الشيخ صادرات مصر

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