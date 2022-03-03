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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط طائرات تجسس مهربة داخل طرد في قرية البضائع

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة لجمارك طرود البريد برئاسة محمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريديه بالتعاون مع ادارة البحث الجنائي بقرية البضائع من ضبط محاولة تهريب كمية من أجزاء طائرات التنصت والتجسس المفككة بالمخالفه لقرار الحاكم العسكري رقم ٣ لسنه ١٩٩٨ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٢ .

ففي اثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك بريد إيجيبت إكسبريس "فيديكس" برئاسة جون جميل فوزي مدير الجمرك اشتبه محمد علي مأمور الحركه في مشمول   البوليصة رقم ٢٧٠١٧٦٥٢٢٨٠٠ واردة من الصين وهو طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن طرد load speaker سماعة محجوز برقم ٥٠٠٧ .

وبالعرض على جون جميل فوزي مدير جمرك قرر تشكيل لجنة من ياسر شاهين رئيس الورديه ومحمد عبد العزيز و محمد فتحي مديري الادارة لمعاينة وفتح الطرد فتبين ان داخل السماعة فوم أبيض مخبأ أسفله ٤٦ قطعة لأجزاء طائرات تجسس مفككة بمشتملات التركيب الخاصه بها .

قرر محمد محمود حسين مدير عام جمارك طرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة برقم ٢ لسنه ٢٠٢٢ .

صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 

 

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