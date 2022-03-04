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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج 4 مارس.. ماليا وعاطفيا

صدى البلد

 كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك ،ونقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة ٤ مارس ٢٠٢٢.

 

برج الحمل 

بينما قد تشعر بالقلق والعزم على بدء مشروع مهم ، هناك حاجة للحفاظ على التركيز على نفسك.

القمر في برجك ، بيتك الشمسي لتنمية الشخصيةاجعل هذا وقتًا للتأمل الذاتي والتنظيم لتخطيط الأنشطة التي تعزز معنوياتك وتبقيك على المسار الصحيح لتحقيق جميع أهدافك لهذا الأسبوع.

 

برج الثور 
(20 أبريل - 20 مايو)

في بعض الأحيان ، عليك أن تقف بمفردك ، حتى لو شعرت بالوحدة في بعض الأحيان.

القمر في برج الحمل ، بيتك الشمسي من الأعداء المختبئين ، وعلى الرغم من أنك لا تحب الصراع ، إلا أنه يمكن أن يكون شرًا ضروريًا.

لا يجب أن يكون الصراع كلمة قذرة أو يتم إجراؤها مع نكران. يمكنك إظهار أن لديك فصلًا دراسيًا بينما تضع حدًا مهمًا مع الأشخاص الذين تعرف أنهم ليسوا من أجلك ، وتعيش حياتك من مسافة آمنة. 

 

برج الجوزاء 
الصداقات التي تحدث بسرعة ، يمكن أن تنتهي بالسرعة التي بدأت بها.

القمر في برج الحمل ، بيت الصداقات الشمسي الخاص بك يمثل برج الحمل طاقة الشباب والطفولة ، لذلك لا تنشغل بالاعتقاد بأن الصديق يجب أن يظل في حياتك إلى الأبد.

يمكن أن يكون هناك سبب وراء اتصالك بالشخص الذي دخل حياتك ثم تفقد الاتصال به ، ولم يحدث خطأ.

 من الممكن أن تكون قد تعلمت الدرس الخاص بك وأنه ببساطة حان الوقت للانتقال إلى أشياء أخرى - فقط ليس مع بعضكما البعض. 

 

برج السرطان 
تحلى بالثقة ، يجب أن تكون مؤيدًا لنفسك ، وقد يشمل ذلك أيضًا قول ما تحتاجه بشكل تنافسي وافعل ماتريده فأنت علي حق بكل توقعاتك اليوم. 

 

برج الاسد 

غذي عقلك بأشياء جيدة ادرس الأشياء التي تشعر بشغف تجاهها ، وعندما تجد ما تحب ، سيكون لديك الدافع لمواصلة التعلم واكتساب معرفة جديدة. 

 

برج العذراء 

أنت في مفاجأة ، برج العذراء ، وما تحتاجه يمكن أن يظهر بطريقة سحرية ، يفاجئك بطريقة لم تكن تتوقعها.

 يقع القمر في  بيتك الشمسي من الموارد المشتركة ، والشيء الوحيد الذي يمنعك من الحصول على ما تريد هو كبرياءك.

 

الميزان
ينصب التركيز على حياتك العاطفية ، الميزان ، وعندما تحتاج إلى جعل شريكك أولوية ، فقط افعل ذلك.

يقع القمر في برج الحمل ، بيت الالتزام الشمسي الخاص بك ، وقد تكون مستعدًا للاستقرار مع شخص تحبه ، لكن ليس من السهل القيام بذلك عندما تشعر أيضًا بعدم اليقين.

 

العقرب

يمكن أن تصبح الحياة مشغولة بالنسبة لك اليوم ، وسوف ترغب في بذل قصارى جهدك في جميع المجالات لأن الطاقة للعمل الجاد والسريع متوفرة لك.

القمر في برج الحمل ، بيتك الشمسي للواجبات اليومية. قم بمهام صغيرة وأكمل كل ما تستطيع في دفعات قصيرة. 

 

برج القوس
اسمح لنفسك باللعب كطفل  برج القوس. استمتع بحياتك على أكمل وجه.

القمر في برج الحمل ، بيتك الشمسي للإبداع. ما الذي يحول خيالك وعقلك؟ كن مبتكرًا أو جرب يدك في الفن.

قم بتنزيل بعض الموسيقى الجديدة للمربى أثناء العمل. إذا كان لديك متسع من الوقت في طريق العودة إلى المنزل ، فتحقق من متجر لبيع الكتب أو متحف محلي لمعرفة الجديد.

 

الدلو 
يمكن مشاركة الكثير من التفاصيل ، لذا تأكد من الاستماع ، برج الدلو.  

 من الجيد أن تجعل عباراتك قصيرة ومختصرة وحاول ألا تنشغل كثيرًا بالأعشاب التي تشرح نفسك.

نظرًا لأن جانب الدردشة الخاص بك يمكن أن يكون قويًا اليوم ، فقد تشتت انتباهك وتفوتك القيمة الكامنة وراء رسالة مهمة. 

 

برج الحوت 
ركز على ما لديك وما يمكنك الاحتفاظ به ، وفكر في وضعك الحالي عند الشراء وإنفاق الأموال.

يقع القمر في برج الحمل ،ولكن قد لا يكون من الحكمة التوسع إلى حد الدين. 

الأبراج توقعات الابراج حظك اليوم برج حظك اليوم الجمعة

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