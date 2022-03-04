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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

معاشات
معاشات

يتفاجأ البعض بقطع معاشه الذي يتلقاه شهريا دون سابق إنذار أو معرفة السبب، كما لا يعرف البعض ماذا يحدث بعد قطع المعاش والمنحة التي يتم صرفها بعد القطع ويطلق عليها "منحة القطع" وغيرها من الأمور المهمة التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وحددت المادة (105) من القانون، الحالات التي يقطع فيها المعاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

حالات قطع المعاش

1ـ وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثني من ذلك الحالات الآتية :

‌أ- العاجز عن الكسب حتي زوال حالة العجز.

ب- الطالب حتي تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتي نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل علي مؤهل نهائي حتي تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.

تعرف على شروط المعاشات الاستثنائية بالقانون

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منحة قطع المعاش

وتصرف للإبن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلي، وللإبنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدني مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

معاش المعاشات حالات قطع المعاش قانون التأمينات والمعاشات منحة قطع المعاش

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