تعرف على شروط المعاشات الاستثنائية بالقانون

تمنح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، معاشا استثنائيا ضمن المعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964، الخاص بمنح معاش استثنائي لمن لم يحصل على معاش، أو تحسين معاش شخص سبق له الحصول على معاش، ولفئات محددة وفق عدد من الضوابط.

الفئات المستحقة

1- العمال المدنيون أو أسر من توفوا منهم والذين انتهت خدمتهم، سواء في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة، أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

2- الأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم.

3-أسر من توفوا في حادث يُعتبر من قبيل الكوارث العامة.

شروط الحصول على المعاش الاستثنائي

1 – يمنح العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

2- يجوز أن يتم تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

4- تقرير معاشات استثنائية لمن أدوا خدمات جليلة للدولة.

5- منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة (القانون 71 لسنة 1964).

إجراءات الحصول على معاش استثنائي

1- استيفاء نموذج المعاش الاستثنائى من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص إذا كنت من العاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام.

2- تقديم النموذج بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

3- فى حالة طلب المعاش بسبب حالة مرضية سيتم تحويلك للهيئة العامة للتأمين الصحي – اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل.

4- سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب تحسين المعاش لظروف اجتماعية.

5- يتم عرض نموذج طلب المعاش + التقرير الطبي + البحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي / منح / تحسين.

6- ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.