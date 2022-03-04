وكيل زراعة الفيوم يترأس انعقاد اللجنة العليا للنظر في ملفات التراخيص

ترأس الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم انعقاد اللجنة العليا بخصوص النظر في ملفات التراخيص؛ وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية بحضور المهندس علي مسعد مدير عام حماية الأراضي، والمهندس مصطفى عبدالهادي رئيس قسم التراخيص.

أكد وكيل الوزارة على أهمية دور اللجنة في إرساء الأسس والقواعد التي يتم العمل بها وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة. طبقا لقرار الوزاري. ٦١٥.لسنه ٢٠١٦ وتعدلاته.



ووجه بتطبيق القوانين والقرارات على أي إنشاء جديد في نطاق المحافظة، وأنه في حالة وجود إنشاء قديم سيتم التعامل ببعض المرونة مع تطبيق الشروط وفقا لأحكام القانون بما يضمن استمراره لعدة أجيال وأعوام قادمة، موجها بطباعة نشره موضح بها القوانين والمبادئ والاشتراطات اللازمة للتراخيص؛ للتيسير على المواطنين في التقديم للحصول على التراخيص اللازمة، ووجه وكيل الوزارة اللجنة بسرعة إنجاز الأعمال وفحص كافة التراخيص، وتيسير الإجراءات على المواطنين.

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